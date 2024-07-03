الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة الجديد يصل مكتبه بالديوان العام (صور)

محافظ القاهرة الجديد
محافظ القاهرة الجديد يلتقي محافظ الشرقية بديوان العاصمة
ads

الحكومة الجديدة، وصل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى ديوان عام محافظة القاهرة لتولى مهام منصبه الجديد بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

السيسي للحكومة الجديدة: الأولوية للتخفيف على المواطنين بجذب الاستثمارات الداخلية وتشجيع نمو القطاع الخاص.. ويجب إجراء تطوير شامل للسياسات والأداء.. وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري

بعد أداء اليمين، لحظة وصول بدر عبد العاطى إلى مقر وزارة الخارجية

ووجه محافظ القاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته، مؤكدًا أننا لن ندخر جهدًا في العمل تحت قيادته لتقديم ما يليق بمواطنى القاهرة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمحافظين بشأن اتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين،  والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والإهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم. 

وتطوير العلاقات مع المجتمع المدنى لمشاركة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الخطط التنموية، ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توافر كافة السلع، ومكافحة الفساد أينما وجد، والعمل على استكمال كافة المشروعات التى تقوم بها الدولة فى العاصمة فى المدى الزمني المقرر لها.

 


وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أنه يدرك التحديات الموجودة فى العاصمة، وسيعمل على استكمال خطط الدولة بشأنها من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

كما سيتم تقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المصانع وحل مشاكل المناطق الصناعية، ودعم أصحاب الحرف اليدوية بهدف تعظيم الاعتماد على الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وإتاحة فرص عمل للشباب، والعمل على جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعظيم مواردها.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على رفع كفاءة مناطق القاهرة التاريخية والخديوية والحفاظ عليها واستثمارها سياحيًا.

وأكد د. إبراهيم صابر أنه يؤمن بالعمل الميدانى وسيتواجد بين المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، كما سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على زيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير واستكمال مشروع المليون شجرة.

والتقى محافظ القاهرة عقب وصوله م. حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة السابق ومحافظ الشرقية الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ القاهرة محافظة القاهرة

مواد متعلقة

السيرة الذاتية الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج الجديد

الأكثر قراءة

6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

بشرى من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

منوعات

المزيد

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

اكتشاف فيروسات عملاقة تحد من ذوبان الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صرف مال للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الشيطان في المنام وعلاقته بارتكاب أفعال غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية