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رياضة

شكري نجيب يسجل التعادل لفاركو في شباك الزمالك من ركلة جزاء (صور)

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

سجل شكري نجيب هدف التعادل لـ فاركو في شباك الزمالك  عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 39 من المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
 

مباراة الزمالك وفاركو 

وفي الدقيقة 7 طالب مصطفى شلبي بركلة جزاء ولكن أمر الحكم بمواصلة اللعب.

وفي الدقيقة 12 صوب دونجا كرة قوية ولكن جاءت بعيدة عن مرمى فاركو.

وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لـ نادي الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 30 كاد أن يدرك فاركو هدف التعادل عن طريق تصويبة قوية من شكري نجيب ولكن تصدى لها محمد صبحي ببراعة.

وسجل شكري نجيب هدف التعادل لـ فاركو في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 39.

تشكيل الزمالك أمام فاركو 

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

 

تشكيل فاركو أمام الزمالك 

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

في خط الدفاع: جابر كامل-  أحمد عوض - ياسين مرعي - جيفرسون انكادا.

في خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - محمد عز.

في خط الهجوم: سيف تيري - عمرو ناصر - شكري نجيب.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل الزمالك، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 22 مباراة، بواقع 11 فوزا، و4 تعادلات، و7 خسائر، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، حصل عليها من 28 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 10، وخسر 13 مواجهة.

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