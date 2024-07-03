لقي شاب مصرعه غرقا في ترعة جانبية في محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شاب غرقًا في ترعة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شاب غرقا في ترعة بعزبة بشري التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

الإنقاذ النهري الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "محمد.ح" 16 عاما مقيم في عزبة بشري.

مستشفي سمالوط النموذجي في المنيا

تم انتشال جثمان الشاب من قبل قوات الإنقاذ النهري وإيداعه داخل مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.