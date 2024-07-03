مصرع شاب غرقًا في ترعة بالمنيا
لقي شاب مصرعه غرقا في ترعة جانبية في محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.
مصرع شاب غرقًا في ترعة بالمنيا
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شاب غرقا في ترعة بعزبة بشري التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.
الإنقاذ النهري الأمنية في المنيا
على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "محمد.ح" 16 عاما مقيم في عزبة بشري.
مستشفي سمالوط النموذجي في المنيا
تم انتشال جثمان الشاب من قبل قوات الإنقاذ النهري وإيداعه داخل مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.