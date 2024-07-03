استمرار محمد أبو زيد نائبًا لمحافظ المنيا

تشهد حركة نواب المحافظين الجديدة تغييرات كبيرة في الأسماء على مستوى الجمهورية مع بقاء البعض منهم حيث ظهرت بعد الأنباء عن استمرار محمد محمود أبو زيد نائبًا لمحافظ المنيا الجديد اللواء عماد الكدواني.

أسباب استمرار محمد أبو زيد نائب للمحافظة

ويأتي استمرار مع أبو زيد في منصب نائب محافظ المنيا بعد أن استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة في الملفات التي أسندت إليها من قبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

كما نجحت في قيادة محافظة المنيا في فترة غياب اللواء أسامة القاضي بعد أن أصيب بوعكة صحية كان من أهمها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنيا في العام السابق حيث استطاع في تلك الفترة أن يسد دور المحافظ بشكل مميز جدا وغيرها من الملفات التي أسندت اليه في تلك الفترة.

اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا

في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الأنباء عن توالي اللواء عماد الكدواني منصب محافظ المنيا خلفا للواء أسامة القاضي المحافظ الحالي.