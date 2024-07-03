كواليس الساعات الأخيرة لمحافظ الشرقية السابق قبل مغادرة مكتبه

تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية حيث يؤدي الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.

الحقائب الوزارية والمحافظين

وشمل التغييرعددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

فيما ترصد "فيتو" كواليس الساعات الأخيرة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السابق قبل مغادرته ديوان عام المحافظة بعد ترشيح حازم محمد حسن وشهرته حازم الأشموني محافظا للإقليم.

وصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السابق إلى مكتبه أمس الثلاثاء وظل حتى الساعة الخامسة عصرا في انتظار مكالمة تليفونية لتحديد موقفه، وكان من المقرر له تنفيذ حملات مفاجئة ليلية بنطاق المحافظة لمتابعة تنفيذ قرار مواعيد الغلق الصيفية وترشيد استهلاك الكهرباء الا انه اعتذر وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء للقيام بتلك المهمة.

محافظ الشرقية يجمع متعلقاته ويودع العاملين بالديوان العام

وحين علم بأنه تم الاستغناء عن خدماته وتعيين محافظا جديدا للشرقية، جمع كل متعلقاته من مكتبه وإخلائه تمهيدًا لتسلم المحافظ الجديد لعمله بعد حلف اليمين الدستوري اليوم الأربعاء أمام رئيس الجمهورية، وساعده عدد من موظفي المكتب والعلاقات العامة في ذلك وودعه جميع العاملين بمحافظة الشرقية قبل رحيله عن مقر المحافظة.

آخر جولات المحافظ السابق

وكان آخر جولات للمحافظ السابق بقرية الزند التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وحضور احتفالية تكريم الأمهات الصيدلانيات المثاليات لعام 2024 والتي أقامتها نقابة صيادلة الشرقية بنادي أحمد عرابي بمدينة الزقازيق وتكريم المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة بمنحه شعار المحافظة وشهادة تقدير ونسخة من كتاب الله لبلوغه السن القانوني للمعاش.

ونعى المحافظ السابق تامر أبو زكي خليل معلم اول علم نفس بمدرسة أحمد عرابي الثانوية العسكرية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والمنتدب لأعمال الملاحظة بامتحانات شهادة الثانوية العامة بلجنة مدرسة ميت يعيش للتعليم الاساسي بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية والذي وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة نتج عنها هبوط حاد في الدورة الدموية خلال توجهه لتأدية أعمال الملاحظة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكانت آخر قراراته إصداره الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2024 م الذي يأتي في ضوء صدور قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم (247) لسنة 2024 والمتضمن الإشارة إلى القرار رقم (456) لسـنة 2020 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة.