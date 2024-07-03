حركة المحافظين 2024، استمرار نائبي محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم في منصبيهما

حركة المحافظين 2024، أكدت مصادر حكومية مطلعة استمرار كل من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم في منصبيهما كنائبين لمحافظ الجيزة، وجاء هذا القرار تأكيدًا على الثقة الكبيرة في قدراتهما ونجاحهما في أداء مهامهما خلال الفترة السابقة.

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز والمدن

إبراهيم الشهابي، الذي يشغل منصب نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإدارة المحلية والتنمية، حيث ساهم بفعالية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، ويواصل الشهابي عمله بتفانٍ لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للجيزة.

هند عبد الحليم نائبة محافظ الجيزة لشئون الأحياء

أما هند عبد الحليم، نائبة محافظ الجيزة، فهي معروفة بجهودها الكبيرة في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب، وأسهمت هند بشكل ملحوظ في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في المحافظة.

يأتي هذا القرار استمرارًا للنهج الحكومي في دعم الكفاءات الشابة وتمكينها من تولي المناصب القيادية، بما يعزز من الاستقرار والاستمرارية في تنفيذ الخطط التنموية الطموحة بمحافظة الجيزة.

آخر أخبار التشكيل الجديد لمجلس المحافظين

- إبراهيم صابر خليل محافظا للقاهرة

- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

- أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

- جاكلين عازر محافظا للبحيرة

- أحمد عبد الله الأنصاري محافظا للفيوم

- محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف

- عماد أحمد محمود محافظا للمنيا اللواء

- اللواء هشام أبو النصر محافظا لأسيوط

- اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج

- خالد محمود عبد الحليم عبد العال محافظا لقنا

- اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية

- أيمن محمد رشاد محافظ لدمياط

- اللواء علاء إبراهيم محافظا لكفر الشيخ

- إبراهيم شهاوي محافظا للمنوفية

- حازم محمد حسن محافظا للشرقية

- اللواء خالد مبارك محافظا لجنوب سيناء

- اللواء خالد شعيب محمود حسن محافظا لمطروح

- اللواء محمد الزملوط محافظا للوادى الجديد

- عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

- اللواء خالد مجاور محافظا لشمال سيناء

- اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ لأسوان

- اللواء محب حبشي محافظا لبورسعيد

- اللواء أكرم محمد محافظا للإسماعيلية

- اللواء طارق حامد محافظا للسويس

- الفريق أحمد خالد حسن محافظا للإسكندرية

- المهندس عبد المطلب محافظا للأقصر

نواب المحافظين في حركة المحافظين الجديدة

- حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ القاهرة

- إبراهيم عبدالهادي ياسين نائبا لمحافظ القاهرة

- أشرف محمد منصور نائبا لمحافظ القاهرة

- منى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة

- أميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية

- إبراهيم ناجي الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة

- هند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة

- إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية

- محمد سامي التوني نائبا لمحافظ الفيوم

- إسلام السيد رجب نائبا لمحافظ مطروح

- مينا عماد حنا نائبا لمحافظ أسيوط

- محمد محمود أبوزيد نائبا لمحافظ المنيا

- محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج