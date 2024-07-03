الخميس 04 يوليو 2024
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محافظات

ملفات تنتظر اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد

اللواء عبد الفتاح
اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج

حركة المحافظين، ملفات هامة تنتظر اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد وأبرزها مشاريع الصرف الصحى المتوقفة وتهالك الطرق ومشكلات منظومة الصحة بالمحافظة منها إيقاف تطوير المستشفيات المركزية والخدمات المقدمة للمواطنين له والباعة الجائلين بالشوارع والميادين العامة وبعض القيادات الفساد فى المديريات الخدمية والوحدات المحلية والتى لا تعمل على أرض الواقع. 

تعرف على السيرة الذاتية لمحافظ سوهاج الجديد 

يذكر اللواء الدكتور عبد الفتاح نور الدين شغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية وحاصل على  دكتوراه في القانون الجنائي وأشرف على العديد من الرسائل البحثية ورسائل الماجستير والدكتوراه، ومشهود له بالكفاءة العِلمية والعَملية

 

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية 

أدت الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية 

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة. 

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية. 

 

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

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