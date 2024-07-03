طريقة عمل الثومية، بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الثومية، الثومية من الصوصات الشامية الشهيرة التى تقدم عادة بجانب الشاورما وهى عبارة عن صوص ابيض كريمي محضر بالثوم وله مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل الثومية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الثومية.

مكونات عمل الثومية:-

3 ملاعق كبيرة نشا

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح حسب الذوق

ملعقة صغيرة خل

2 ملعقة كبيرة زبادى

نصف كوب زيت

2 كوب ماء

طريقة عمل الثومية:-

في وعاء عميق توضع الماء والنشا وتقلب حتي يذوب النشا تماما.

يرفع النشا علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل ويكون لونه شفاف وسمكه تقيل ثم يترك ليبرد.

في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا والتوم والملح والليمون والخل والزبادي وتخلط المكونات جيدا.

ثم يضاف الزيت بالتدريج والخلاط يعمل حتي نحصل علي قوام كريمي تقيل ولكن ناعم.

يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق.

يمكن حفظه لمدة أكثر من 3 أيام أو في الفريزر يحفظ بدون اضافة الزبادي ويضاف الزبادي عند التقديم ويقلب جيدا.

الثومية

فوائد الثوم للصحة

والثوم له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، منها:-

الثوم يعزز جهاز المناعة، تناول الثوم بانتظام يساعد في تقليل فرص الإصابة بالزكام وأمراض أخرى.

الثوم يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الفيروسات والبكتيريا.

الثوم يساعد في خفض ضغط الدم، ويعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأظهرت الدراسات أن تناول الثوم يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، مما يقلل من خطر هذه الأمراض.

الثوم يساهم في خفض مستويات الكوليسترول، حيث يحتوي الثوم على مركبات تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

الثوم يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، هذه الخصائص تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، والتي تساهم في عملية الشيخوخة وتزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

الثوم له تأثيرات مضادة للبكتيريا والفطريات.

يستخدم الثوم كمضاد حيوي طبيعي منذ القدم، يمكن استخدامه موضعيًا لعلاج الجروح وللوقاية من العدوى.

يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، حيث أن المركبات الموجودة في الثوم تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية ومنع تكاثرها.

الثوم يعزز من صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد تناول الثوم في تحسين عملية الهضم والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك.