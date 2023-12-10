طريقة عمل أشهر صوصات المطاعم، في البيت وبأقل التكاليف

طريقة عمل أشهر صوصات المطاعم، في البيت، من الأمور التي تبحث عنها، الكثير من ستات البيوت، اللاتي قررن عمل مختلف أكلات المطاعم في البيت، للتوفير في الميزانية.



أشهر صوصات المطاعم



في السطور التالية، نستعرض طريقة عمل أشهر انواع الصوصات التي تقدم في المطاعم مع أشهر الاكلات السريعة.

الثومية السورية

المكونات

1 كوب من فصوص الثوم المقشر

2 ملعقة شاي ملح كوشير

3 أكواب من الزيت النباتي (الكانولا / عباد الشمس )

ربع كوب عصير ليمون

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الطريقة

تقطع فصوص الثوم إلى نصفين طولًا وتزيل أي براعم خضراء. انقل فصوص الثوم في معالج الطعام ثم اضف الملح كوشير إلى فصوص الثوم.

اطحنه لمدة دقيقة حتى يصبح الثوم المفروم ناعما. تأكد من التخلص من جوانب معالج الطعام بعد ذلك حتى لا تبقى اي تكثلات. مع تشغيل محضر الطعام، قم بسكب ملعقة أو ملعقتين من الزيت ببطء، ثم توقف وقم بجمع الجوانب. استمر في إضافة ملعقة أخرى أو اثنتين حتى يبدأ الثوم في ان يصبح قوامه كريمي.

بمجرد أن يصبح الثوم كريم ثقيل ببضعة ملاعق صغيرة من الزيت، قم بزيادة سرعة صب الزيت حتى يتم دمج 3 أكواب. سيستغرق ذلك حوالي 15 دقيقة.

أخيرًا، اسكب عصير الليمون إلى صلصة الثوم.

انقل الصلصة في وعاء زجاجي وتغطي بمنشفة ورقية بين عشية وضحاها. في اليوم التالي، قم بتغطيتها بغطاء محكم والتمتع بها مع وجبات الطعام المفضلة لديك.

طريقة عمل صوص البيج تيستي الشهي

مكونات طريقة عمل صوص البيج تيستي:-

مقدار نصف كوب من صوص كرافت ميركل

مقدار نصف كوب من المايونيز

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة ديسبون ديلوكس الفرنسية البرتقالية

اللون.

مقدار ملعقة كبيرة من نكهة هاينز الحلوة.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الخيار المخلل.

مقدار حفنة من الشبت الأخضر.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

عدد ثمرة واحدة من البصل صغير الحجم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة من الكاتشب.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

طريقة التحضير:-

نقوم في تحضير طريقة عمل صوص بيج تايستي سوف يتم تقشير البصل ثم غسله وتقطيعه إلى قطع صغيرة جدا فيما يشبه فرمه جيدا.

يتم غسل الشبت الأخضر وفرمه جيدا حتى يصبح ناعم جدا.

وفي الخلاط الكهربي يتم فرم الخيار المخلل.

وفي إناء عميق متوسط الحجم يتم وضع صوص الكرافت والمايونيز مع البصل المفروم والسكر والملح والخيار المخلل المفروم والشبت الأخضر ويتم خلطهم معا.

ثم نضيف باقي المكونات الخل ونكهة هاينز مع صلصة ديسبون ديلوكس الفرنسية مع الكاتشب ونخلطهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات معا.

ثم يتم وضع الإناء في المايكرويف لمدة دقيقة واحدة.

ثم يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتجانس جميع المكونات.

صوص الرانش

المقادير

- الثوم: فضان

- ملح: ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس: ربع كوب طازج ومفروم ناعم جدًا

- المايونيز: كوب

لبن زبادي: نصف كوب

الخل الأبيض: ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1 افرمي الثوم ناعم واخلطيه مع الملح ثم دقيه حتى يصبح كالمعجون.

2. اخلطي الثوم مع البقدونس المفروم.

3. اخلطي المايونيز مع اللبن والخل.

4. أضيفي الثوم والبقدونس وحركي المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات.

5. احفظي الخليط في مرطبان محكم بالثلاجة واستخدميه للسلطات أو

تغميسة حسب الرغبة.

أشهر صوصات المطاعم

صوص الشيدر

المكونات

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب حليب كامل الدسم

جبنة شيدر مبشورة حوالي 1.5 كوب)

1/4 ملعقة صغيرة ملح 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

الطريقة خطوة بخطوة

ابدأ بوضع 2 ملعقة كبيرة زبدة و2 ملعقة كبيرة دقيق في وعاء صغير. سخني الدقيق والزبدة على نار متوسطة واخفقيهما معًا حتى تصبح رغوية. استمر في الخفق لمدة 60 ثانية. هذا الخليطهو ما سيثخن الصلصة. دع المزيج يطبخ لمدة 60 ثانية ليحمص الدقيق قليلًا ويتخلص من نكهة الدقيق الخام، لكن مع الاحتفاظ بلونه الأشقر، لذلك إذا بدأ في التحول إلى اللون البني، قم بإزالته من الحرارة.

اضفي كوبًا من الحليب كامل الدسم على خيط رفيع. ارفعي الحرارة قليلًا ودعيها تغلي مع الخفق باستمرار)، يجب أن ينضج بسرعة كبيرة (حوالي دقيقة حتى لا يحترق الدقيق.

عندما يصل إلى درجة الغليان ينضج الحليب. عندما تكون سميكة بما يكفي لتبقى بقايا المزيج في الملعقة، أطفئ الحرارة.

اضيفي حوالي 1.5 كوب شيدر مقطع قطع صغيرة، أضيفيه بالتدريج في كل مرة، حتى تذوب في الصلصة. إذا لزم الأمر، ضع القدر مرة أخرى فوق نار منخفضة لمساعدته على الذوبان، ولكن الحرارة المتبقية يجب أن تؤدي العمل. لهذا حاولي ذوبان الجبن على درجة حرارة المزيج فقط في حالة عدمذوبانها ضعيها على نار مهيلة.

في الأخير أضيفي التوابل, ثم اخلطي كل المكونات كلها جيدًا.

قدميها مع المشويات والمأكولات الإيطالية بالصحة والعافية.

طريقة عمل ماسترد صوص

المقادير:

المايونيز: كوب ونصف

- الماسترد: ربع كوب

- العسل: نصف كوب

طريقة التحضير:

1. اخلطي الماسترد مع المايونيز جيدًا في وعاء.

2. أضيفي العسل وحركي جيدًا حتى تتمازج المكونات.

3. قدمي صلصة الماسترد بالعسل مع الدجاج المشوي أو المقلي أو الستيك، حسب الرغبة.