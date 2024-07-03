البابا تواضروس: الظروف الراهنة تفرض تحديات كبيرة على الحكومة الجديدة

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد أداء اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مهام عملهم، راجيةً لهم التوفيق والسداد في مسؤوليتهم الجسيمة التي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل الالتزامات الأساسية والهامة التي تفرضها الظروف الراهنة.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني: نصلي أن يبارك الله القدير عملهم ويُنجِح طريقهم في سبيل تلبية طموحات وآمال الشعب المصري العظيم، وأن يتمكنوا من تخفيف الأعباء المتزايدة عنه، وصولًا إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوري

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.