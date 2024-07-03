الفيومي: الرسوم والتراخيص والضرائب من أهم مشكلات جذب الاستثمار وعلى الحكومة حلها

أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبدأ مرحلة جديدة للحكومة تحت رئاسة «مدبولي» فما هي مطالب رجال الأعمال والمستثمرين من الحكومة الجديدة؟

مطالب عدة لرجال الأعمال في مصر من الحكومة الجديدة

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن هناك مطالب عدة لرجال الأعمال في مصر من الحكومة الجديدة، التي يجب حلها بصورة عاجلة.

حل مشكلات قطاع الأعمال مع الضرائب والجمارك على رأس الملفات

وأضاف «الفيومي» لـ «فيتو»: أن حل المشكلات التي واجهت الحكومة السابقة تعد مسئولية كبيرة على عاتق الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد؛ التي يأتي على رأسها حل المشكلات تواجه القطاع الأعمال التجاري والصناعي في مصر مع الضرائب والجمارك.

قطاع الأعمال يعاني معاناة شديدة في الحصول على التراخيص

وتابع: أيضًا ملف التراخيص من أبرز الملفات التي يجب على الحكومة حلها، فقطاع الأعمال يعاني معاناة شديدة في الحصول على التراخيص، إذ لا يستطيع مستثمر في مصر الحصول على التراخيص إلا بشق الأنفس، مع وجود جهات كثيرة واشتراطات معقدة.

هل نحن حقًا نريد جذب الاستثمارات المحلية والعربية الأجنبية؟

وقال «الفيومي» إن الأهم في المرحلة المقبلة الإجابة عن سؤال هام؛ هل نحن حقًا نريد جذب الاستثمارات المحلية والعربية الأجنبية؟ إذ كان الإجابة بنعم، فيجب حل مشكلة التراخيص، والعمل على استخراج جميع التراخيص في أقل من 24 ساعة.

النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، فيتو

الرخصة الذهبية من كوارث الحكومة السابقة

وأضاف: أن من كوارث الحكومة السابقة استخراج الرخصة الذهبية بموافقة من مجلس الوزراء، وهذه كارثة كبيرة وبيروقراطية شديدة، لأن إصدار رخصة تشغيل لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، ولا حتى المحافظين، بل يجب أن تصدر الرخصة من خلال نظام موحد إلكترونيًا، ويستطيع المستثمر استخراج الرخصة في غضون نصف ساعة.

ملف الرسوم من أصعب الملفات أمام الحكومة الجديدة

وتابع: أن من الملف الأصعب أمام الحكومة الجديدة، هو ملف الرسوم التي تفرضها الوزارات على قطاع الأعمال الصناعي والتجاري بالمخالفة للقانون، فالقانون صريح لا يوجد فيه فرض هذه الرسوم، وعليه يجب على الحكومة ضبط مخالفة القانون بما يتعلق بالرسوم.

زيادة القطاع غير الرسمي بسبب صعوبة استخراج التراخيص وفرض الرسوم

وأشار «الفيومي» إلى أن بسبب التعقيدات في استخراج التراخيص؛ زادت نسبة القطاع غير الرسمي ليصل على أقل تقدير بنحو 95%، وهذا بسبب صعوبة استخراج التراخيص وفرض الرسوم غير القانونية.

على الحكومة تقديم برنامجًا يتضمن خطة عملها خلال الفترة المقبلة

وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي إنه على الحكومة تقديم برنامجها لمجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها وفقًا للدستور المصري، يتضمن خطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتي يجب أن يضع الوزراء الجدد أمامهم المشكلات التي حدثت في الحكومة السابقة ووضع خطط عملية قابلة للتنفيذ لحلها.