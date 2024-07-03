عودة نواب رئيس الحكومة.. تعيين 23 نائبا للوزراء و32 للمحافظين بينهم 9 سيدات.. وتغييرات مهمة في التشكيل الوزاري قبل أداء اليمين الدستورية

شهد التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين تغييرات شاملة في الساعات الأخيرة قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نواب رئيس الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد

وشهد التشكيل الجديد لحكومة مصطفي مدبولي عودة منصب نائب رئيس الوزراء حيث تم تعيين الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة نائبا لرئيس الوزراء لشئون الصناعة وتعيين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة نائبا لرئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية.

نواب الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد

كما شهد التشكيل الحكومي الجديد تعيين 23 نائبا للوزراء أغلبهم من الشباب والمرأه، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دمج الوزارات في التشكيل الوزاري الجديد

وشهد التشكيل الوزاري دمج عدد من الوزارات وأبرزها الخارجية والهجرة والنقل والصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والتجارة الخارجية والاستثمار.

الوزراء المستمرين من حكومة مصطفي مدبولي القديمة

وشهد التشكيل الوزاري الإبقاء على 11 وزيرا من التشكيل القديم للحكومة بينهم وزير قطاع الأعمال الذي تم تعيينه وزيرا للكهرباء:

- الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة

- الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة

- الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

- اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

- الدكتور هاني سويلم وزير الري

- المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء

- محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي

- أيمن عاشور وزير التعليم العالي

- رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

- عمرو طلعت وزير الاتصالات

- ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الوزراء الجدد في حكومة مصطفي مدبولي

وشهد التشكيل الجديد تعيين 16 وزيرا جديدا:

- بدر عبد العاطي – وزير الخارجية والهجرة

- شريف فاروق – وزير التموين

- مايا مرسي – وزيرة التضامن

- محمد أحمد عبد اللطيف – وزير التربية والتعليم

- أحمد كوجاك – وزير المالية

- حسن محمد حسن الخطيب – وزير التجارة والاستثمار

- محمود فوزي – وزير الشئون النيابية

- عدنان الفنجري – وزير العدل

- أسامة الأزهري – وزير الأوقاف

- منال عوض- وزير التنمية المحلية

- سامح حنفي – وزير الطيران

- شريف فتحي – وزير السياحة

- علاء الدين فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

- كريم بدوي – وزير البترول

- شريف الشربيني – وزير الإسكان

- محمد إبراهيم أحمد شيمي – وزير قطاع الأعمال

قائمة الوزراء المستبعدين من التشكيل القديم لحكومة مصطفي مدبولي

وضمت قائمة الوزراء المستبعدين من التشكيل القديم لحكومة مصطفي مدبولي 16 وزيرا وهم:

- الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

- الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

- الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

- الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

- المهندس طارق الملا وزير البترول

- السفير سامح شكري وزير الخارجية

- المستشار عمر مروان وزير العدل

- المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

- السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

- الدكتور محمد معيط وزير المالية

- نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

- السفيرة سها نجدي وزيرة الهجرة

- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

- الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

- الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

التشكيل الوزاري الجديد لحكومة مصطفى مدبولي كاملا

- محمود توفيق – وزير الداخلية

- كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة

- بدر عبد العاطي – وزير الخارجية والهجرة

- رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

- شريف فاروق – وزير التموين

- مايا مرسي – وزيرة التضامن

- أيمن عاشور – وزير التعليم العالي

- محمد أحمد عبد اللطيف – وزير التربية والتعليم

- أحمد كوجاك – وزير المالية

- هاني سويلم – وزير الري

- خالد عبد الغفار – نائب رئيس الوزراء وزير الصحة

- محمود عصمت – وزير الكهرباء

- حسن محمد حسن الخطيب – وزير التجارة والاستثمار

- محمود فوزي – وزير الشئون النيابية

- محمد محمد صلاح الدين- وزير للإنتاج الحربي

- عدنان الفنجري – وزير العدل

- أسامة الأزهري – وزير الأوقاف

- منال عوض- وزير التنمية المحلية

- سامح حنفي – وزير الطيران

- شريف فتحي – وزير السياحة

- أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة

- عمرو طلعت – وزير الاتصالات

- علاء الدين فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

- كريم بدوي – وزير البترول

- ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة

- شريف الشربيني – وزير الإسكان

- محمد ابراهيم احمد شيمي – وزير قطاع الأعمال

نواب الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد

- نيرة عمرو محمد قنديل نائبا لوزير الصحة

- محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

- عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة

- يمني أسامة فريد النجار نائبا لوزير السياحة

- شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية

- ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية

- مارجريت صاروفيم نائبا لوزير التضامن

- حسام الدين صلاح نائبا لوزير التعليم العالي

- أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم

- أيمن بهاء نائبا لوزير التربية والتعليم

- ماجد عبد الحميد نائبا لوزير النقل

- نهاد شاهين نائبا لوزير النقل

- وجدى الشحات نائبا لوزير النقل

- صباح عبد اللطيف نائبا لوزير الكهرباء

- منتصر مناع نائبا لوزير الطيران المدني

- بكر محمد نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- غادة مصطفي لبيب نائبا لوزير الاتصالات

- رأفت فهمي نائبا لوزير الاتصالات

- سيد اسماعيل علي نائبا لوزير الإسكان

- مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة

- أبو بكر محمد نائبا لوزير الخارجية والهجرة

- نيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية

- وليد حسين نائبا لوزير التموين

كما شهدت حركة المحافظين تعيين 32 نائبا للمحافظين بينهم 9 سيدات.

آخر أخبار التشكيل الجديد لمجلس المحافظين

- إبراهيم صابر خليل محافظا للقاهرة

- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

- أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

- جاكلين عازر محافظا للبحيرة

- أحمد عبد الله الأنصاري محافظا للفيوم

- محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف

- عماد أحمد محمود محافظا للمنيا اللواء

- اللواء هشام أبو النصر محافظا لأسيوط

- اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج

- خالد محمود عبد الحليم عبد العال محافظا لقنا

- اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية

- أيمن محمد رشاد محافظ لدمياط

- اللواء علاء إبراهيم محافظا لكفر الشيخ

- إبراهيم شهاوي محافظا للمنوفية

- حازم محمد حسن محافظا للشرقية

- اللواء خالد مبارك محافظا لجنوب سيناء

- اللواء خالد شعيب محمود حسن محافظا لمطروح

- اللواء محمد الزملوط محافظا للوادى الجديد

- عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

- اللواء خالد مجاور محافظا لشمال سيناء

- اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ لأسوان

- اللواء محب حبشي محافظا لبورسعيد

- اللواء أكرم محمد محافظا للإسماعيلية

- اللواء طارق حامد محافظا للسويس

- الفريق أحمد خالد حسن محافظا للإسكندرية

- المهندس عبد المطلب محافظا للأقصر

نواب المحافظين في حركة المحافظين الجديدة

- حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ القاهرة

- إبراهيم عبدالهادي ياسين نائبا لمحافظ القاهرة

- أشرف محمد منصور نائبا لمحافظ القاهرة

- منى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة

- أميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية

- إبراهيم ناجي الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة

- هند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة

- إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية

- محمد سامي التوني نائبا لمحافظ الفيوم

- إسلام السيد رجب نائبا لمحافظ مطروح

- مينا عماد حنا نائبا لمحافظ أسيوط

- محمد محمود أبوزيد نائبا لمحافظ المنيا

- محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج