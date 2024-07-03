ملفات تنتظر وزارة الاستثمار، تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

قال الدكتور حسام الغايش خبير اسواق المال، أن ‏الحكومة الجديدة وخاصة وزارة الاستثمار، مطالبة في الملف الاقتصادي بعمليات تحسين بيئة الأعمال وخاصة البيئة الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي تم الحديث أو ترتيب عمل لوزارة الاستثمار مرة أخرى لأن هذا سيساعد بشكل كبير على عمل خطة استثمارية خاصة فيما يتعلق بجذب استثمارات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من خلال البورصة المصرية خلال المرحلة القادمة.

مطالب عاجلة لإنقاذ الإقتصاد الوطني

وأشار إلى أن هناك مطالب كثيرة فيما يخص ‏القطاع الصناعي نتيجة انخفاض التدفقات الأجنبية من العملات الصعبة خلال السنوات الاخيرة ونتيجة عدة عوامل أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس ومن قبل تراجع تحويلات المصريين بالخارج وبالتالي مصر كانت وما زالت تعاني من عجز تجاري كبير مما أدى إلى اهتمام الحكومة المصرية ‏بالقطاع الصناعي من أجل إحلال الواردات بعمليات صناعية محلية تخفف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية في ظل ارتفاع الدين الخارجي وخدمته خلال السنوات الأخيرة.

إجراءات الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

‏وتابع، أن الحكومة الجديدة في أمس الحاجه لبذل مجهود كبير من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة خلال المرحلة القادمة والتي تعد مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري للعمل على تقوية عدد من القطاعات الهامة من أجل ‏تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساعد على التشغيل وأيضا استهداف التضخم الذي وصل إلى مستويات تؤثر بقوة على مستوى معيشة المواطن المصري.