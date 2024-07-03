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اقتصاد

أبرزها الديون وعجز الموازنة، ملفات تنتظر تدخلات حاسمة من وزير المالية الجديد

أحمد كجوك
أحمد كجوك
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ينتظر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية الجديد العديد من الملفات الشائكة، فور استلام مهام منصبه الجديد، خاصة في ظل تنفيذ رؤية مصر 2030 من أجل دفع عجلة التنمية ورفع  مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.

وجاءت أبرز الملفات الشائكة في وزارة المالية التي تحتاج إلى تدخل عاجل ولكن بمشرط جراح والتي جاءت كالآتي:

  • التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني على جميع المستويات.
  • استكمال تطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك.
  • إصلاح السياسات المالية العامة وجذب الاستثمارات.
  • تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
  • مواجهة عجز الموازنة.
  • خفض الدين العام للدولة.
  • إطالة عمر الدين.

يذكر أن أحمد كجوك، وزير المالية الجديد، يتمتع  بعلاقات طيبة في أوساط المؤسسات المالية والتمويلية الإقليمية والعالمية، ولعب دورا بارزا في التمويلات والقروض الخارجية، خلال السنوات الأخيرة.

دور أحمد كجوك في التمويلات والقروض الخارجية

واستغل أحمد كجوك علاقاته الدولية؛ ليلعب دورًا هامًا في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض الـ12 مليار دولار، في 2016،  والقرض الجديد بقيمة 8 مليارات دولار، بجانب التمويلات الميسرة من البنك الدولي.

وكانت بداية عمل أحمد كجوك، في وزارة المالية مع الوزير الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، كما عمل كنائب للوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي طيلة فترة تولي الدكتور محمد معيط حقبة وزارة المالية.

رحلة أحمد كجوك في وزارة المالية من 2004 حتى الآن

وشغل "كجوك" منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية، منذ عام 2016 وحتى الآن، كما شغل منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى 2016، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة «دوفيل»، وهي شراكة وضعتها مجموعة الثماني بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربي).

 

مؤهلات أحمد كجوك العلمية

يذكر أن أحمد كجوك، حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.
 

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