آخر قرارات واعتمادات محافظ الإسكندرية السابق

أصدر محمد الشريف محافظ الإسكندرية السابق العديد من القرارات أهمها حركة تنقلات داخلية لرؤساء الأحياء وبعض القيادات التنفيذية، وهي الأكبر منذ توليه منصبه محافظا، على الرغم من استقالة الحكومة.

وجاءت الحركة بنقل المهندسة نهى أحمد خليفة من رئيس حي الجمرك الي رئيس حي غرب، المهندسة سحر شعبان حنفي من رئيس حي غرب الي رئيس حي منتزه أول، اللواء عمرو عبد المنعم عبد الغني من رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة الي رئيس حي الجمرك ،المهندس عماد خليل الحوشي من سكرتير حي شرق إلى وكيل إدارة الرصد البيئي، المهندسة إنجي محمد فتحي من مدير المباني والمشروعات بحي شرق إلى تيسير أعمال سكرتير حي شرق.

كما وافق محافظ الإسكندرية على تخصيص مليون جنيه لتركيب وتشغيل مصعد كهربائي لحي العجمي والذي يبلغ عدد أدواره ٤ أدوار فقط وذلك من أموال الخطة الاستثمارية للحي وبعد الرجوع إلى الوزارة المختصة، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة والمحافظة.

كما اعتمد محافظ الإسكندرية تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2024/ 2025 بحد أدنى 220 درجة.

وأصدر محافظ الإسكندرية السابق قرار بمنع ذبح الاضحية لمحلات الجزارة فى الشوارع والميادين وتطبيق القوانين الصارمة وفرض الغرامات والتنبيه على رؤساء الأحياء بقيادة جولات ميدانية.

كما أطلق اللواء محمد الشريف إشارة بدء تنفيذ مشروع رصف شارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق وذلك بعد معاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات.

كما وقع محافظ الإسكندرية و باسل رحمي - الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بروتوكولان تعاون مشترك بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما اعتمد محافظ_الإسكندرية السابق نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024.