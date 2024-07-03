تفوق تاريخي لإسبانيا على ألمانيا قبل صدام يورو 2024

يورو 2024، يشهد دور ربع نهائي يورو 2024 مواجهة مرتقبة بين ألمانيا مستضيف البطولة مع نظيره إسبانيا أحد المنتخبات أبرز المرشحين لحصد اللقب.

تفوق إسبانيا على ألمانيا

يخوض المنتخب الإسباني المواجهة مع ألمانيا، وهو يدرك أنه الفريق الوحيد، الذي حقق 4 انتصارات على منتخب الماكينات.

وانتصرت إسبانيا على ألمانيا في المباراتين الوحيدتين اللتين أقيمتا بينهما بالأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى، بعدما تغلب عليه 1 / صفر في نهائي أمم أوروبا قبل 16 عامًا، وكذلك بالنتيجة ذاتها في الدور قبل النهائي لنسخة مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

وسبق لألمانيا أن تغلبت 2 / صفر على إسبانيا في الدور الأول عندما استضافت آخر نسخة لأمم أوروبا على ملاعبها عام 1988، لكن يبقي الانتصار التاريخي للمنتخب الإسباني 6 / صفر على نظيره الألماني بدوري الأمم الأوروبية عام 2020 الأكبر بينهما فيما انتهت آخر مباراة بينهما بالتعادل 1 / 1 في مرحلة المجموعات لمونديال 2022 بقطر.

كما يشهد الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا مواجهة بين منتخب البرتغال وفرنسا والتي ستكون والتي تجمع بين القائدين كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ8 في يورو 2024

إسبانيا

ألمانيا

البرتغال

فرنسا

إنجلترا

سويسرا

هولندا

تركيا

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ8 في يورو 2024 كالتالي

مواعيد مباريات دور الـ8 في يورو 2024

الجمعة 5 يوليو

إسبانيا ضد ألمانيا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

البرتغال ضد فرنسا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 2 Max.

السبت 6 يوليو

إنجلترا ضد سويسرا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

هولندا ضد تركيا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 2 Max.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 وتحدد أطراف دور ربع نهائي البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا.

نتائج دور الـ 16 لبطولة يورو 2024

سويسرا 2-0 إيطاليا

ألمانيا 2-0 الدنمارك

إنجلترا 2-1 سلوفاكيا

إسبانيا 4-1 جورجيا

فرنسا 1-0 بلجيكا

البرتغال 3-0 سلوفينيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي

هولندا 3-0 رومانيا

تركيا 2-1 النمسا

وشهدت مواجهات دور الستة عشر في يورو 2024، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أزاحت سويسرا نظيره إيطاليا حامل اللقب بنتيجة 2-0، وتغلبت ألمانيا على الدنمارك 2-0.

كما حققت إنجلترا الفوز بهدفين لهدف أمام سلوفاكيا في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وتغلبت إسبانيا على جورجيا بأربعة أهداف لهدف.

وفازت فرنسا بفضل النيران الصديقة على بلجيكا، في حين تغلبت البرتغال على سلوفينيا بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحجز المنتخب الهولندي مقعدًا في الدور ربع النهائي، بعدما نجح في الفوز أمام رومانيا بنتيجة 3-0.

وحصل منتخب تركيا على بطاقة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي بعدما فاز على النمسا بهدفين لهدف.