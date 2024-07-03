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محافظات

استقبال سفير فرنسا، آخر أنشطة محافظ الإسكندرية السابق

استقبال سفير فرنسا،
استقبال سفير فرنسا، آخر أنشطة محافظ الإسكندرية السابق

ودع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، العاملين بديوان المحافظة عقب انتهاء عمله في المحافظة، وصدور ملامح حركة المحافظين والحكومة الجديدة، وذلك عقب ممارسة عمله أمس في يوم كامل برفقة نوابه.

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وحرص الشريف على استقبال السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر والسيدة لينا بلان - قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، برفقة الملحق الاقتصادي للسفارة ووفد من شركتي VUF وTransdev (الشركات المصنعة للدراجات) وممثل من إقليم جنوب فرنسا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وتسلم الدراجات الكهربائية الممنوحة من الجمهورية الفرنسية والمقرر استخدامها في مشروعي حلقة السمك وميدان محطة مصر لنقل الركاب والبضائع، حيث إنها مزودة بمقعد خلفي وبثلاجات لنقل البضائع. 

كما تابع محافظ الإسكندرية آليات تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحالّ التجارية والمقرر تطبيقها خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024، والتشديد على تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية والتنبيه على أصحاب المحالّ التجارية ببدء التنفيذ اليوم. 

كما بعث بتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

 كما أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة بالمجان، وتقام باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لمدة يوم من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً.

كما تفقد اللواء محمد الشريف غرفة التحكم الكهربائي باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، بعد تصاعد دخان منها خلال مباراة سموحة وبيراميدز، وذلك للاطمئنان على الوضع داخل الاستاد.

كما شهد اللواء محمد الشريف فعاليات المعرض الدولي حول "آخر ما توصل إليه الطب في علاج شبكية العين" والذي ينظمه الدكتور أشرف شعراوي الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وبحضور نخبة من الأطباء المتخصصين والجهات البحثية والعلمية من جميع أنحاء العالم.

كما افتتح اللواء محمد الشريف والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي، النادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة بيانكي بحي العجمي على مساحة 165 مترا بطول الشاطئ، وذلك لخدمة السادة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم.

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