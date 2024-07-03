حركة المحافظين، 4 مشروعات وراء استمرار الأنصاري محافظا للفيوم

استمر الدكتور أحمد الأنصاري في منصب محافظ الفيوم، في حركة المحافظين الجديدة 2024، بسبب 4 مشروعات تنموية اعتبرت هي الأفضل في السنوات الأخيرة من تاريخ الفيوم، وتعتبر نقلة اقتصادية كبيرة، ستؤثر كثيرا في الحياة الاقتصادية للمحافظة.

مصنع ضفائر السيارات الذي يوفر آلاف فرص العمل

أول هذه المشروعات هو إعادة الحياة إلى مصنع يازاكي لصناعة ضفائر السيارات، بعد استصعاب المستثمر الياباني الإجراءات في عهد محافظين سابقين للفيوم، وترك مصر وتوجه للاستثمار في دولة الإمارات العربية، إلا أن حنكة الدكتور احمد الانصاري، وقدرته علي التفاوض والاقناع مكنته من إعادة المستثمر الى مصر وإلى الفيوم تحديدا من جدبد، وأنشأ منطقة حرة الفيوم ليبدأ المصنع أعمال الإنشاء وأصبح في مراحله الأخيرة، وهو من المصانع ذات العمالة الكثيفة، إذ يوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلي فرص العمل غير المباشرة التي تساعد في الإنتاج، كمصانع انتاج الخامات الوسيطة، وشركات نقل العمالة الي المصنع، وشركات انتاج الطعام لتوفير وجبات العمال، وفنادق إقامة المغتربين، وغيرها من الفرص غير المباشرة البسيطة.

التوازن البيئي لبحيرة قارون أعاد إليها الحياة من جديد

المشروع الثاني الذي استطاع محافظ الفيوم إنجازه بالتعاون مع وزارة البيئة، هو إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون التي كانت قد ودعت الحياة المائية تماما، بسبب تلوث مياه البحيرة وارتفاع معدلات الملوحة بها، وأتى المشروع بثماره، وبدأت هيئة الثروة السمكية إلقاء زريعة بعض الأسماك في مياه البحيرة، وأثبتت آخر الأبحاث المائية التي تم عرضها في الاجتماع الأخير بين المحافظ ووزيرة البيئة، أن مياه البحيرة أصبحت جاهزة لاستقبال كل انواع الأسماك.

وعودة الحياة المائية لبحيرة قارون يحقق عدة مكاسب للمحافظة، أهمها إعادة الصيادين الي البحيرة من جديد بعد أن هجروها وتوجهوا إلى العمل في بحيرة ناصر بأسوان وبحيرة المنزلة، كما أن نقاء المياه وعودتها الي طبيعتها يعيد الي البحيرة وكذلك الفيوم الي خريطة السياحة المصرية الداخلية كمحافظة سياحة اليوم الواحد لقربها من محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وهذا يوفر آلاف فرص العمل في السياحة.

مشروع انشاء الملاذ الآمن للخياة البرية بوادي الريان

المشروع الثالث هو مشروع إنشاء الملاذ الآمن للحياة البرية، الذي يعيد الي الفيوم مكانتها في سياحة صيد ومراقبة الطيور المهاجرة، كما أنه يشتمل على مرفق متكامل لعلاج الحيوانات بعد توفير التدريب الأساسي للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن، على مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للعمل محليًا وإقليميا.

ويشتمل مشروع الملاذ الآمن، على توفير مساكن للحيوانات التي تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها، كما يشتمل على برامج لتشجيع السياح المحليين والدوليين للزيارة، ووضع برنامج تثقيفى للأطفال والكبار.

ويساهم المشروع في إعادة التدوير بمحمية وادى الريان بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.

وتقدر تكلفة المرحلة الأولى للمشروع بنحو مليار جنية ، وهو قائم على دراسات تقييم الأثر البيئي والتوازن المائي لبحيرة قارون، ويوفر فرص عمل خضراء، ويعزز مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتنميتها اجتماعيًا واقتصاديًا.

وتتضمن المرحلة الأولي حماية الحيوانات المصرية وإكثارها وخاصة حيوان المها وإنشاء 10 نزل بيئية وتوفير مظلة نباتية من الأشجار للحيوانات مع مشاركة المجتمع المحلي بكافة مراحل المشروع باعتبارهم أعمدة أساسية وجزء رئيسي من أي عمل بيئي بالمحميات.

تطوير ميدان السواقي لتعظيم موارد المحافظة وتشجيع السياحة

المشروع الرابع هو مشروع تنمية وتطوير ميدان السواقي وتحويله من مجرد مزار سياحي إلى منطقة خدمات كبيرة، توفر عشرات فرص العمل لأبناء المحافظة، وعشرات فرص الاستثمار لاصحاب روؤس الأموال المصريين والأجانب، وهو مشروع استثماري هدفه تعظيم موارد المحافظة، وتحقيق عائد اقتصادي يسهم في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها المحافظة، فضلًا عن دوره في توفير العديد من فرص العمل لأبناء الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.