شخصان أو ثلاثة يعرفون مكانه، حماس تكشف معلومات جديدة بشأن السنوار

كشفت مصادر من حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن شخصين أو ثلاثة فقط هم من يعرفون مكان وجود زعيم الحركة، يحيى السنوار.

محاولة اغتيال قادة الدرجة الأولى والثانية من حماس

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن المصادر قولها إن: "دائرة صغيرة جدا لا تزيد عن شخصين أو ثلاثة أشخاص على الأكثر تعرف مكان وجوده وتؤمن احتياجاته المختلفة، لضمان تواصله مع قادة الحركة في الداخل والخارج".

وأضافت المصادر: "فشلت إسرائيل في الوصول إلى العديد من قادة الدرجة الأولى والثانية من حماس على المستويين السياسي والعسكري، لكنها حاولت اغتيال بعضهم، وبعضهم أصيب، وبعضهم نجا وخرج دون أن يصاب بأذى من عمليات القصف في مناطق وأهداف مختلفة، لكن السنوار ليس من بينهم".

وأشار التقرير إلى أن المصادر لم تحدد ما إذا كان السنوار يختبئ فوق الأرض أو في الأنفاق.

شروط السنوار لمواجهة قوات الاحتلال

وفي فبراير، أصدر جيش الإحتلال الإسرائيلي لقطات لما قال إنه السنوار يسير عبر نفق غزة مع العديد من أفراد عائلته في 10 أكتوبر.

وأخبرت مصادر قريبة من زعيم حماس أنهم يعتقدون أن السنوار لن ينظر في صفقة من شأنها أن تجعله منفيا.

وأضافوا: "يفكر السنوار في خيارين، مع عدم وجود خيار ثالث طالما أنه على قيد الحياة - إما الوفاء بشروط المقاومة لوقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال، واستكمال صفقة تبادل مشرفة، أو الحصول على شرف الاستشهاد".

وأكدوا أن "أعلى من ذلك، في تفكيره الشخصي، لا توجد خيارات أخرى؛ مشيرا إلى أن مثل هذا الاقتراح [النفي من غزة] غير مقبول بشكل أساسي بالنسبة للسنوار، ولا يمكنه حتى التفكير في الأمر".

نفي العقل المدبر في 7 أكتوبر

وأفيد في الماضي بأن إسرائيل يمكن أن تكون منفتحة على صفقة من شأنها أن تشهد نفي العقل المدبر في 7 أكتوبر من قطاع غزة.

وتعهدت إسرائيل سابقا بقتل أو أسر جميع قادة حماس في غزة.