الخارجية الأمريكية: لا نريد بقاء حكم حماس في قطاع غزة بعد الحرب

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء أن واشنطن لا تريد بقاء حكم حماس في قطاع غزة بعد الحرب على غزة.

تمديد المعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية

واستطردت الخارجية الامريكية: ندعو إسرائيل إلى تمديد المعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية وتسليمها أموالها المحتجزة.

من ناحية أخرى ذكر المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مساء اليوم الثلاثاء أن الوزارة الأمريكية تعمل مع الوكالات الأمريكية والدولية من أجل تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولفت إلى أن مسؤولية وقف إطلاق النار في غزة تقع على حماس.



وأكد خلال حديثه: لا خطط لدينا لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة.

البنتاجون: إسرائيل ليست كتلة موحدة

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ذكرت إن إسرائيل ليست كتلة موحدة.

ولفتت خلال بيان مساء اليوم الثلاثاء ان وزير الدفاع يوآف جالانت بذل جهودا لإتاحة آليات إيصال المساعدات إلى غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء أنه لا بديل لإيصال المساعدات إلى غزة أفضل من طرق البر ولا سبيل لزيادتها إلا وقف إطلاق النار.

إيصال المساعدات لقطاع غزة

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الوضع الإنساني على الأرض في غزة مترد للغاية ونركز على التخفيف من حدته.

ولفتت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد أن إسرائيل تفضل حلا دبلوماسيا في الشمال ونعتقد أن ذلك يصب في مصلحة كل الأطراف.