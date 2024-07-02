نتنياهو يزعم: سننهي الحرب بعد تحقيق كافة أهدافنا بما في ذلك القضاء على حماس

زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال ستنهي الحرب فقط بعد تحقيق كافة أهدافها بما في ذلك القضاء على حماس وتحرير كل المحتجزين.

ولفت نتنياهو إلى أن المستوى السياسي حدد للجيش هذه الأهداف وتتوفر لدى جيش الاحتلال كافة الأدوات لتحقيقها.

ومن جانب آخر، قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات عندما قصفت قوات إسرائيلية عدة مناطق في خان يونس ورفح بجنوب قطاع غزة وسط نزوح الآلاف تحت وطأة النيران.



عودة الدبابات للمناطق التي انسحب منها الجيش

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أمر سكان عدة بلدات وقرى شرق خان يونس بإخلاء منازلهم أمس الاثنين قبل عودة الدبابات إلى المنطقة التي انسحب منها الجيش قبل أسابيع.

وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن الآلاف ممن لم يستجيبوا لهذا الأمر اضطروا إلى الفرار من منازلهم تحت جنح الظلام عندما قصفت الدبابات والطائرات الإسرائيلية القرارة وعبسان ومناطق أخرى وردت أسماؤها في أوامر الإخلاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت مناطق في خان يونس أُطلق منها نحو 20 صاروخا أمس الاثنين، مضيفا أن الأهداف تضمنت منشآت لتخزين الأسلحة ومراكز للعمليات.

وذكر الجيش أنه اتخذ إجراءات قبل الضربات لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى من خلال إتاحة فرصة لهم للمغادرة، في إشارة إلى أوامر الإخلاء. واتهم الجيش حماس باستخدام البنية التحتية المدنية والسكان دروعا بشرية لكن الحركة تنفي ذلك.

إصلاق صواريخ باتجاه عدة مستوطنات إسرائيلية

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة مع حماس، إن عناصرها أطلقوا صواريخ باتجاه عدة مستوطنات إسرائيلية قرب السياج الحدودي مع غزة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح شهود ومسعفون إنه يوجد ضمن المناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء مستشفى غزة الأوروبي الذي يخدم خان يونس ورفح، وإن المسؤولين الطبيين مضطرون إلى إجلاء المرضى والعائلات الذين لجأوا إلى المستشفى.

واتجه بعض السكان غربا نحو منطقة المواصي القريبة من الشاطئ والمكتظة بخيام النازحين، بينما نام البعض في الشوارع لأنهم لم يتمكنوا من العثور على مأوى.