رئيس إقليم الصعيد يوجه بتلبية احتياجات المتعاملين مع خدمات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

ترأس الدكتور أحمد البرعي، رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، الاجتماع التوجيهي الدوري اليومي مع مديري الإدارات ومسؤولي الأقسام بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بـ محافظة الأقصر.

وناقش الاجتماع ما أسفرت عنه الجولات المرورية الصباحية والمسائية على منشآت فرع الهيئة بالأقصر، ومتابعة مؤشرات أداء المستشفيات، ومنشآت طب الأسرة، فضلا عن مناقشة تكليفات الاجتماع الدوري السابق.

وتم التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة معايير الجودة بالمنشآت، والتزام الجميع بتطبيقها، موجهًا بتلبية كافة احتياجات وتطلعات المتعاملين مع خدمات هيئة الرعاية الصحية مع التأكيد على إستمرار متابعة توافر كافة الأدوية والمستلزمات بالوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر

بدأ حلم هيئة الرعاية الصحية في توفير منشآت صحية بأعلى مستوى ومزودة بطاقم طبي متميز لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمحافظة الأقصر ولذلك تم التخطيط الصحي المبني علي المنهج العلمي، الأساس لنجاح التغطية الصحية الشاملة وتوزيع الخدمات العادل بين المواطنين دون التفرقة بين مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية ومع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل أصبح هناك مساواة في الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين دون أي تفرقة أو تمييز مع ضمان توفير أفضل خدمة بأعلى معايير الجودة العالمية.

مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

- مستشفى الكرنك الدولي

- مجمع الأقصر الطبي الدولي

- مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد

- مستشفى حورس التخصصي

- ⁠مستشفى الأطفال التخصصي

- مستشفى طيبة التخصصي

وكافة المستشفيات على كامل الاستعداد لتوفير خدمة طبية على أعلى مستويات الجودة العالمية لجميع مواطنين الأقصر وكذلك رواد المحافظة من سياحة داخلية وسياحية خارجية.