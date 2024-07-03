لاوتارو مارتينيز يتصدر ترتيب هدافي كوبا أمريكا بعد دور المجموعات

كوبا أمريكا 2024، يتصدر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024 برصيد 4 أهداف من إجمالي 5 أهداف أحرزها فريقه في دور المجموعات.

ويتقدم مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه في المسابقة، وذلك رغم حلوله بديلا في مباراتين خلال اللقاءات الثلاثة.

ترتيب هدافي كوبا أمريكا بعد دور المجموعات

لاوتارو مارتينيز، الأرجنتين، 4 أهداف

دانيال مونوز،كولومبيا، هدفان

سالمون روندون، فنزويلا، هدفان

داروين نونيز،أوروجواي، هدفان

ماكسيميليانو أروخو،أوروجواي، هدفان

فينيسيوس جونيور،البرازيل، هدفان

فلوريان بالوجون،أمريكا، هدفان

خوسي فاجاردو،بنما، هدفان

إدوارد بيلو،فنزويلا، هدفان

وبلغ إجمالي عدد الذين تمكنوا من التسجيل في النسخة الحالية للبطولة 41 لاعبا، بينما تم إحراز هدف عكسي وحيد بواسطة الجامايكي كاسي بالمر خلال لقاء بلاده مع الإكوادور.

وتعتبر المجموعة الأولى، التي ضمت الأرجنتين وكندا وبيرو وتشيلي، هي الأقل تهديفا، بعدما شهدت إحراز 6 أهداف فقط، بينما جاءت المجموعة الثالثة، التي تواجدت بها أوروجواي والولايات المتحدة وبنما وبوليفيا، الأعلى تهديفا بتسجيل 19 هدفا.

وتم تسجيل 12 هدفا في المجموعة الثانية، التي ضمت فنزويلا والإكوادور والمكسيك وجامايكا، و16 هدفا في المجموعة الرابعة، التي تواجدت بها منتخبات البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وباراجواي.

وأسدل الستار عن المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 15 يوليو الجاري.

وخطف منتخب البرازيل آخر بطاقة تأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل مع منتخب كولومبيا بنتيجة (1-1)، ليحتل وصافة المجموعة الرابعة في "كوبا أمريكا 2024".

وتصدرت كولومبيا، بتلك النتيجة، المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين أن البرازيل تواجدت في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وودعت كوستاريكا وباراجواي منافسات البطولة، رغم فوز الأول بهدفين مقابل هدف على الثاني.

وتواجه كولومبيا نظيرتها بنما في مرحلة ربع نهائي البطولة، بينما ضربت البرازيل موعدًا ناريًا مع أوروجواي.

مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

الأرجنتين ضد الإكوادور.. الجمعة 5 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

فنزويلا ضد كندا.. السبت 6 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

بنما ضد كولومبيا.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الواحدة فجرًا.

الأوروجواي ضد البرازيل.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.