الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاوتارو مارتينيز يمنح الأرجنتين العلامة الكاملة بهدفين في بيرو بكوبا أمريكا 2024

لاوتارو مارتينيز،
لاوتارو مارتينيز، فيتو
ads

كوبا أمريكا 2024، حقق المنتخب الأرجنتيني العلامة الكاملة في دور المجموعات بكوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب بيرو 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

 

أحداث اللقاء

سجل هدفي المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 47 و86 من عمر الشوط الثاني.

فيما ودع منتخب بيرو البطولة بعد حصوله على نقطة وحيدة متذيلا بها ترتيب المجموعة الأولى.

 

تشكيل مباراة الأرجنتين وبيرو

وكان قد أعلن بابلو ايمار، مساعد مدرب المنتخب الأرجنتيني، وخورخي فوساتي، مدرب منتخب بيرو، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

 

تشكيل الأرجنتين

ودخل المنتخب الأرجنتيني مباراته أمام بيرو في ظل غياب نجمه ليونيل ميسي بداعي الإصابة.


وجاء تشكيل المنتخب الأرجنتيني كالتالي:


تشكيل منتخب بيرو 
 

 

تفاصيل إصابة ميسي وموعد عودته

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، الجمعة، قد أظهرت التشخيص النهائي لإصابته.

وكان الجهاز الفني للأرجنتين قد أعلن أن ميسي لن يلعب ضد بيرو بسبب الإصابة، ولم يؤكد أن اللاعب قادر على استكمال البطولة مع راقصي التانجو.

 

تفاصيل إصابة ميسي 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت الفحوصات الطبية أن ميسي لا يعاني من تمزق في العضلة الضامة اليمنى، لكن لديه "تشنج".

وأشارت إلى أن الجهاز الفني للأرجنتين سيجهز ميسي لمباراة ربع النهائي، لكن لا يجرؤ أحد في الأرجنتين على قول إن ليو سيتواجد بكامل لياقته في ذلك اليوم.

وغاب ميسي عن مران الخميس الماضي، وسمح له الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني بالذهاب إلى عائلته، لا سيما أن منطقة الإصابة كانت منتفخة جدا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عدم وجود تمزق يعني أن ميسي سيعود إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة.

وكان منتخب الأرجنتين ضمن تأهله لدور الـ16 بعد فوزين متتاليين أمام كندا بثنائية دون رد في مباراة الافتتاح، ثم التغلب على تشيلي بهدف نظيف في الجولة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كوبا امريكا كوبا أمريكا 2024 المنتخب الارجنتيني بيرو منتخب بيرو لاوتارو مارتينيز مباراة الأرجنتين وبيرو

مواد متعلقة

تشيلي بـ10 لاعبين تتعادل سلبيا مع كندا في الشوط الأول بكوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024، شوط أول سلبي بين الأرجنتين وبيرو

بث مباشر مباراة الأرجنتين وبيرو في آخر جولات المجموعة الأولى بكوبا أمريكا 2024

التشكيل الرسمي لمواجهة كندا وتشيلي لحسم بطاقة التأهل لدور الـ8 بكوبا أمريكا

غياب ميسي، التشكيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين وبيرو

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية