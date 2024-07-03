حركة المحافظين 2024، إسلام رجب مرشحا لمنصب نائب محافظ مطروح

حركة المحافظين 2024 ، كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية والقليوبية ودمياط.

من ضمن المرشحين كنائب محافظ لمطروح إسلام رجب الذي كان يتولى مسؤلية ملف تطوير العشوائيات بالمحافظة، وهو حاصل على الماجستير في القانون وخريج البرنامج الرئاسي للتنفيذيين.

وجاءت أبرز أسماء المحافظين الجديدة كالتالي:



جاكلين عازر محافظة للبحيرة

محب حبشي لبورسعيد

الفريق أحمد خالد حسن محافظا للإسكندرية

عادل سعيد محافظًا للجيزة

عماد الكدواني محافظًا للمنيا

هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط

طارق مرزوق محافظًا للدقهلية

علاء عبد المعطي لكفر الشيخ

عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج

أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية

خالد شوقي محافظًا لأسوان

حازم الأشموني محافظًا للشرقية

أيمن عطية محافظ القليوبية

أيمن الشهابي محافظ دمياط