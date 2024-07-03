حركة المحافظين 2024، القائمة الكاملة للمحافظين قبل أداء اليمين أمام السيسي

كشفت مصادر حكومية عن القائمة الكاملة للمحافظين قبل أداء اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت تعيين كل من:

إبراهيم صابر خليل محافظا للقاهرة

عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

جاكلين عازر محافظا للبحيرة

أحمد عبد الله الأنصاري محافظا للفيوم

محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف

عماد أحمد محمود محافظا للمنيا

اللواء هشام أبو النصر محافظا لأسيوط

اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج

خالد محمود عبد الحليم عبد العال محافظا لقنا

اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية

أيمن محمد رشاد محافظ لدمياط

اللواء علاء إبراهيم محافظا لكفر الشيخ

إبراهيم شهاوي محافظا للمنوفية

حازم محمد حسن محافظا للشرقية

اللواء خالد مبارك محافظا لجنوب سيناء

اللواء خالد شعيب محمود حسن محافظا لمطروح

اللواء محمد الزملوط محافظا للوادى الجديد

عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

اللواء خالد مجاور محافظا لشمال سيناء

اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ لأسوان

اللواء محب حبشي محافظا لبورسعيد

اللواء أكرم محمد محافظا للإسماعلية

اللواء طارق حامد محافظا للسويس

الفريق أحمد خالد حسن محافظا للإسكندرية

المهندس عبد المطلب محافظا للأقصر.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

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