الأربعاء 03 يوليو 2024
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تموين الأقصر: ضبط طن سكر معبأ ناقص الوزن في الأسواق

ضبط طن سكر تموينى
ضبط طن سكر تموينى معبأ ناقص الوزن بالأقصر

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر  حملاتها التموينية للمرور على الانشطة التموينية المختلفة والاسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة،بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر وذلك للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والفواتير والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، وأسفرت  هذه الحملات عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط  طن سكر تموينى معبأ ناقص الوزن القانوني بمخزن الشركة المصرية بالقرنة، كما تم ضبط صاحب مشروع جمعيتى بناحية الاقالتة لتجميعه سكر اضافى مدعم من قبل الدولة بغرض بيعه بالسوق السوداء والتربح الغير مشروع منه والمضبوطات بأجمالى عدد ١٠٠ كيس سكر زنة الكيس واحد كيلوجرام.

كما تم ضبط صاحب محل أدخنة وسجائر لحيازته سجائر بدون فواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدر حيازته لتلك السلع والمضبوطات بأجمالى عدد ١٥ قاروصة سجائر، كما تم ضبط عدد 4 جركن زيوت سيارات زنة الجركن 16 لتر بدون فواتير تدل على مصدرها،كما تم تحرير 25مخالفة تموينية متنوعة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات  الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر،  بمتابعة توفر السلع الغذائية الاساسية والاستراتيجية بالاسواق والمبادرة والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالاوزان  وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لاسباب قانونية والاسواق والمحلات التجارية.

وأكد الدكتور  تامر صلاح مختار وكيل مديرية تموين الاقصر على مراقبة تطبيق الاشتراطات القانونية حفاظا على سلامة المواطنين بالاقصر وحفاظا على المال العام للدولة والعمل على ضبط الاسواق لعدم رفع الاسعار واتاحة السلع للمواطنين ومراقبة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.


استمرار استلام القمح من المزارعين


وتتابع غرفة العمليات المركزية بمديرية تموين الاقصر  استلام وتخزين القمح عمليات  بالإدارات لموسم ٢٠٢٤، مؤكدا الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصرعلى ان جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المخصصة.

ولفت وكيل وزارة التموين إلى أن غرفة عمليات المديرية تتابع عملية التوريد وتعمل على حل المشكلات التى قد تواجه عمل اللجان فى استلام او تخزين القمح.

كما شددوكيل وزارة التموين بالأقصر على عمل اللجان  و أهمية عمل اللجان وإبلاغ اللجنة المركزية بالمديرية اول بأول بمستجدات الموقف وتقدم عملية التوريد.

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