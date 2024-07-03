الأربعاء 03 يوليو 2024
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أثر التغيرات المناخية والأمن القومي المصري ضمن أنشطة ثقافة الأقصر

جانب من تنفيذ أنشطة
جانب من تنفيذ أنشطة هيئة قصور الثقافة بالأقصر
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عقد قصر ثقافة حسن فتحي بـ الأقصر محاضرة بعنوان "مناهضة ومكافحة عمل الأطفال" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن اليوم العالمي لمكافحة ومناهضة عمل الأطفال، والمقصود بعمل الأطفال، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، والمحاور الستة لمواجهة عمل الأطفال.

جاء ذلك في إطار تنظيم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة.

أثر التغيرات المناخية على الغذاء

 عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التغييرات المناخية وأثرها على الغذاء "ألقاها سيد صدقي متحدثا عن التغييرات المناخية أسبابها وآثارها السلبية، والتغييرات المناخية وأثرها على الغذاء، ودور المؤسسات العالمية والدولية في التخفيف من تداعيات التغييرات المناخية، بالإضافة إلى ذلك أعدت ورشة حكي بعنوان" شخصيات مؤثرة - سيدنا إبراهيم عليه السلام" سردتها ثناء محمود.

وأعدت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حكي بعنوان "رحلة شاقة" سردتها منال عبد الرسول أوضحت ان الفلاح المصري منتج لاحتياجاته الضرورية، وعدم التسرع في الإقدام على الأعمال التي لا تعرف نتائجها، وعدم الاقتراب من الأشياء التي لا تخص الإنسان، واللامبالاة من العادات السيئة التي يجب الابتعاد عنها، والثواب والعقاب من أساليب تعديل السلوك.

أهمية السياحة في الدخل القومي

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "أهمية السياحة في الدخل القومي المصري "ألقاها محمد حنفي موضحا مفهوم السياحة وأنواعها، والاحتفال باليوم العالمي للسياحة، وأهمية قطاع السياحة على المستوى الاقتصادي، ودور الدولة والحكومة والشعب في دعم قطاع السياحة، وتمتع مصر وتفردها بكل أنواع السياحة، وورشة قرأت كتاب بعنوان "عالم المازني" للدكتور أحمد السيد عوضين، وقرأ الكتاب على عبد المالك، وكذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "عاقبة الصدق" تأليف أحمد محمد سردتها إيمان محمود.

الأمن القومي المصري

وقدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "السلم والأمن القومي المصري" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن الأمن المائي والغذائي والاستراتيجي، فللدولة المصرية استراتيجيات خاصة وتسعى الدولة لتوفير متطلبات الشعب من المياه، حيث نفذت الدولة العديد من المشروعات القومية، التي تسهم في إيجاد بدائل، ويعني أمن الطاقة في الدولة المستهلكة، وفرة الإمدادات بأسعار مقبولة مستقرة بما يلبي احتياجاتهم.

المرأة وتنمية المجتمعات

بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان" المرأة وتنمية المجتمعات المحلية" ألقاها عبد العاطي على موضحا دور المرأة في التنمية، وقيمة المرأة في الأديان، وأبرز أدوار المرأة في التنمية المجتمعية، والأدوار الأساسية للمرأة في التنمية، كما أعد القصر كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الاورج إسماعيل أحمد.

الهوية الوطنية

ونظمت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "الهوية الوطنية إرث الوطن" ألقاها على حسان موضحا الهوية الوطنية فطرة كل إنسان، والمصري محب لوطنه بقوة، وتوارث الأجيال في حب الوطن في تزايد مستمر، بينما أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية وإنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "بسر جمال الحبيب التهامي".

وأعد قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصائد بعنوان "كونتا الجميل، كرة أرضية، بئر"، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم.

وتأتي تلك الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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