فخري لاكاي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة سموحة أمام بيراميدز

مباراة بيراميدز وسموحة، توج فخري لاكاي نجم نادي بيراميدز بجائزة أفضل لاعب في مباراة سموحة أمام بيراميدز بالدوري الممتاز.

فاز فريق نادي بيراميدز نظيره سموحة بنتيجة 3-2 في المباراة التي استكمل الجزء المتبقي منها باستاد برج العرب، ضمن لقاءات الجولة 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد سموحة

أحرز محمود مرعي الهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 من ركلة ركنية لبيراميدز من جهة اليسار نفذها محمد الشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود مرعي برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى.

وأحرز فاخري لاكاي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 79.

وأحرز فادي فريد هدف سموحة الثاني في الدقيقة 90 من المباراة.

وتعادل فريقا سموحة وبيراميدز بهدف لكل فريق بالشوط الأول والجزء الأول من من مباراة الفريقين على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري قبل إلغاء المباراة في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني واستكمالها اليوم الثلاثاء.

وتقدم حسام حسن لسموحة وتعادل فيستون ماييلى لبيراميدز، وحصل الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى على الكارت الأحمر، وبالتالى سموحة استكمل المباراة بـ10 لاعبين فقط.

أحداث مباراة بيراميدز وسموحة

وشهدت الدقيقة احتساب ضربة جزاء لصالح سموحة بعد عرقلة طارق علاء من مهند لاشين داخل منطقة الجزاء.

ونجح حسام حسن في تسجيل ضربة الجزاء ببراعة، ليتقدم سموحة على بيراميدز بنتيجة 1-0 في الدقيقة 14.

وكاد أن يتعادل بيراميدز سريعًا في الدقيقة 16 بعد عرضية خطيرة قابلها إبراهيم عادل بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس سموحة وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 25 أطلق بلاتي توريه لاعب بيراميدز تسديدة قوية لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

شهدت الدقيقة 27 حصول فيستون مايلي مهاجم بيراميدز على بطاقة صفراء.

وأحرز بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 45+2 عن طريق فيستون مايلي وتم احتسابه تسلل قبل أن تؤكد تقنية الفيديو على صحة الهدف (1-1) وهو ما أدى إلى اعتراض لاعبي سموحة على احتساب الهدف.

وشهدت الدقيقة 45+8 بطاقة حمراء للهاني سليمان حارس سموحة بعد تدخل قوي على قدم مايلي وتم الاحتكام لتقنية الفار.

ترتيب سموحة وبيراميدز بالدوري

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بجدول ترتيب الدوري بينما يتواجد بيراميدز فى الصدارة برصيد 65 نقطة جمعها من 27 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو الفريق السماوى 46 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

وأعلنت رابطة الأندية قرارها الرسمي بشأن مباراة بيراميدز وسموحة التي تم إلغاؤها بسبب حريق في غرفة التحكم الرئيسية باستاد الإسكندرية اثناء اقامة المباراة الجمعة الماضي.

وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة اليوم الثلاثاء من حيث توقفت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بنفس القرارات الإدارية التي كانت في المباراة حيث يخوض سموحة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الهاني سليمان والنتيجة التي كانت عليها بالتعادل بهدف لمثله.

إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة

وقرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد اندلاع حريق باستاد الإسكندري حيث استمر توقف المباراة ٣٨ دقيقة، وأخطر أمن استاد الإسكندرية محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق.

وتوقفت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بعد اندلاع حريق بـ استاد الإسكندرية، حيث ملأ الدخان أجواء الملعب، واشتعلت النيران بكابلات غرفة التحكم بالمقصورة الرئيسية للملعب.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة وأدى ماس كهربائي بغرفة التحكم إلى اندلاع حريق بغرفة الفار ايضا.