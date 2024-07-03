اليوم، المنتخب الأولمبي يرسل قائمته الرسمية في أولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي، يرسل منتخب مصر الأولمبي اليوم الأربعاء 3 يوليو قائمته النهائية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 للجنة المنظمة للدورة.

ومن المقرر، أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي 18 لاعبا أساسيا بينهم حارسي مرمى، إلى جانب 4 لاعبين إحتياطيين بينهم حارس مرمى.

أزمة الثلاثي فوق السن

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة بين المنتخب الأولمبي من جهة وناديي الأهلي وبيراميدز، بسبب رفض الأول ترك أى لاعب فوق السن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، فيما رفض الثاني ترك مصطفى فتحي للمشاركة في الأولمبياد، بسبب التنافس المحتدم بين الفريقين على لقب الدوري.

وكان البرازيلي ميكالي طلب ضم ثلاثي الأهلي فوق السن محمد عبد المنعم وإمام عاشور والحارس محمد الشناوي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب الإدارة الحمراء.

إمام عاشور، فيتو

الزمالك يوافق على مشاركة زيزو في الأولمبياد

في المقابل، وافق نادي الزمالك على إنضمام أحمد سيد زيزو للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، نظرا لكون الزمالك ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

المحترفين خارج قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس

وتأكد غياب الثلاثي المحترف محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش عن التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس، بعد رفض أنديتهم التخلي عنهم، خاصة أن البطولة خارج الأجندة الدولية للفيفا.

أحمد سيد زيزو، فيتو

ويحيط الغموض بموقف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي رغم موافقة ناديه، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، والتي تعرض لها في مباراة المنتخب الأول أمام غينيا بيساو الشهر الماضي.

إثابة مصطغى محمد أمام غينيا بيساو، فيتو

19 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي تحت السن

وحصلت “فيتو” على قائمة المنتخب الأولمبي للاعبين تحت 23 سنة، التي اختارها البرازيلي روجيرو ميكالي لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2023”.

القائمة التي حصلت عليها “فيتو” ضمت 19 لاعبا، ولكنها بحسب مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، قد تشهد تغيرات طفيفة في حدود لاعب أو اثنين، بعد حسم قائمة الثلاثي فوق السن الذي سيستقر عليه البرازيلي ميكالي.

روجيرو ميكالي، فيتو

قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس 2019

واللاعبون التسعة عشر تحت السن الذين اختارهم ميكالي في قائمة الأولمبياد، هم:

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

البنك الأهلي: أسامة فيصل

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد عاطف قطة

المحترفين: بلال مظهر – عمر فايد – إياد العسقلاني

إنبي: محمد حمدي

فاركو: محمود جهاد

سيراميكا كليوباترا: علي الجابري (حارس مرمى)

تعديلات طفيفة على القائمة النهائية

وأوضح المصدر أن القائمة السابقة قد تشهد تغييرات طفيفة قبل إرسالها إلى اللجنة المنظمة لـأولمبياد باريس 2024، وهذا سيتوقف على مراكز اللاعبين الثلاثة فوق السن الذين سيدعمون القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي.

وكشف المصدر لفيتو، أن أربعة لاعبين مثل عمر الساعي ومحمد مغربي وأحمد نادر حواش وعلي زعزع، أي منهم مرشح لدخول القائمة في أي لحظة وخروج آخرين.