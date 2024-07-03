الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، المنتخب الأولمبي يرسل قائمته الرسمية في أولمبياد باريس

منتخب مصر الأولمبي،
منتخب مصر الأولمبي، فيتو
ads

المنتخب الأولمبي، يرسل منتخب مصر الأولمبي اليوم الأربعاء 3 يوليو قائمته النهائية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 للجنة المنظمة للدورة.

ومن المقرر، أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي 18 لاعبا أساسيا بينهم حارسي مرمى، إلى جانب 4 لاعبين إحتياطيين بينهم حارس مرمى.

أزمة الثلاثي فوق السن

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة بين المنتخب الأولمبي من جهة وناديي الأهلي وبيراميدز، بسبب رفض الأول ترك أى لاعب فوق السن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، فيما رفض الثاني ترك مصطفى فتحي للمشاركة في الأولمبياد، بسبب التنافس المحتدم بين الفريقين على لقب الدوري.

وكان البرازيلي ميكالي طلب ضم ثلاثي الأهلي فوق السن محمد عبد المنعم وإمام عاشور والحارس محمد الشناوي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب الإدارة الحمراء.

إمام عاشور، فيتو

الزمالك يوافق على مشاركة زيزو في الأولمبياد

في المقابل، وافق نادي الزمالك على إنضمام أحمد سيد زيزو للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، نظرا لكون الزمالك ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

المحترفين خارج قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس

وتأكد غياب الثلاثي المحترف محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش عن التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس، بعد رفض أنديتهم التخلي عنهم، خاصة أن البطولة خارج الأجندة الدولية للفيفا.

أحمد سيد زيزو، فيتو

ويحيط الغموض بموقف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي رغم موافقة ناديه، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، والتي تعرض لها في مباراة المنتخب الأول أمام غينيا بيساو الشهر الماضي.

إثابة مصطغى محمد أمام غينيا بيساو، فيتو

19 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي تحت السن

وحصلت “فيتو” على قائمة المنتخب الأولمبي للاعبين تحت 23 سنة، التي اختارها البرازيلي روجيرو ميكالي لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2023”.

القائمة التي حصلت عليها “فيتو” ضمت 19 لاعبا، ولكنها بحسب مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، قد تشهد تغيرات طفيفة في حدود لاعب أو اثنين، بعد حسم قائمة الثلاثي فوق السن الذي سيستقر عليه البرازيلي ميكالي. 

 

روجيرو ميكالي، فيتو

قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس 2019

واللاعبون التسعة عشر تحت السن الذين اختارهم ميكالي في قائمة الأولمبياد، هم:

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا 

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة 

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

البنك الأهلي: أسامة فيصل

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد عاطف قطة

المحترفين: بلال مظهر – عمر فايد – إياد العسقلاني

إنبي: محمد حمدي 

فاركو: محمود جهاد 

سيراميكا كليوباترا: علي الجابري (حارس مرمى)

 

تعديلات طفيفة على القائمة النهائية

وأوضح المصدر أن القائمة السابقة قد تشهد تغييرات طفيفة قبل إرسالها إلى اللجنة المنظمة لـأولمبياد باريس 2024، وهذا سيتوقف على مراكز اللاعبين الثلاثة فوق السن الذين سيدعمون القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي.

وكشف المصدر لفيتو، أن أربعة لاعبين مثل عمر الساعي ومحمد مغربي وأحمد نادر حواش وعلي زعزع، أي منهم مرشح لدخول القائمة في أي لحظة وخروج آخرين.

محمد صلاح خارج حسابات المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس

اجتماعات مكثفة لجهاز المنتخب الأولمبي لحسم قائمة أولمبياد باريس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنتخب الاولمبى اخبار منتخب مصر الأولمبي اولمبياد باريس 2024 الأهلي بيراميدز مصطفى فتحي ميكالي محمد عبد المنعم إمام عاشور محمد الشناوي محمد صلاح عمر مرموش مهاجم نانت الفرنسي

مواد متعلقة

قبل القائمة بساعات، المنتخب الأولمبي يطلب محمد المنعم فقط والأهلي يرفض

اتحاد الكرة يستنجد بالوزير، تطورات أزمة الثلاثي الكبار في قائمة المنتخب الأولمبي

مفاجأة، الأهلي يعرض بدائل على المنتخب الأولمبي للمشاركة في الأولمبياد

محمد صلاح خارج حسابات المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس السيسي يرقي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

الأهلي يقترب من ضم بديل أليو ديانج

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية