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رياضة

الكومي يكشف موقف الأهلي وبيراميدز في أزمة المنتخب الأولمبي ويوجه رسالة شكر للزمالك

إيهاب الكومي عضو
إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

المنتخب الأولمبي، أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن النادي الأهلي وافق رسميًّا على انضمام لاعبيه تحت السن لصفوف منتخب مصر الأولمبي، لكن من الصعب التفريط في أي لاعب آخر.

كما أوضح أن أحمد سيد زيزو سينضم للمنتخب الأولمبي، وأن المعسكر يبدأ يوم 5 يوليو، والسفر يوم 10 يوليو، مشيرًا إلى أن المفاوضات ما زالت قائمة مع الأهلي، وهناك خيارات آخرى لضم لاعبين بحسب رؤية ميكالي".

موقف المحترفين من المنتخب الأولمبي

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "نادي انتراخت فرانكفورت وطرابزون سبور التركي رفضوا التخلي عن مرموش وتريزيجيه لصفوف المنتخب الأولمبي.. بينما مصطفى محمد مهاجم نانت مصاب حاليا، ولكن ميكالي لديه بعض الخيارات الآخرى، وهو موجود معنا في الاجتماع، واليوم سوف يبلغنا ببعض الاختيارات أيضا الآخرى لضمهم للمنتخب، ونتمنى له التوفيق فهو مدرب كبير ويعمل بشكل جيد".

 

عمر مرموش، فيتو

الزمالك يوافق على انضمام زيزو للمنتخب الأولمبي

وأضاف: "بيراميدز لم يعترض على انضمام إبراهيم عادل أو محمود صابر للمنتخب الأولمبي، وكذلك الأهلي سمح لـ كوكا والدبيس وحمزة علاء، ولازال هناك رؤية فنية بالنسبة للمدرب، ونوجه الشكر لـ الزمالك بقيادة حسين لبيب، الذي سمح لـ زيزو وأي لاعب من النادي بالانضمام للمنتخب".

وأكمل: "قمنا بتهنئة الوزير أشرف صبحي على استمراره في التشكيل الوزاري، وهو شخصية جديرة بالاحترام والتقدير ويعمل بجدية في كل الملفات".

 

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