تحرير 32 محضر إزالات إدارية بإسنا خلال حملة في الأقصر

كلف اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر أنه شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا حملة مكبرة لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٣ محضر إشغال، ٦ محاضر باعة جائلين، ٤ محاضر نظافة عامة، ١٦ محضر مضبوطات متنوعة، ٣٢ محضر إزالات إدارية، خلال استهدفها شوارع احمد عرابي، المستشفى العام، الكورنيش، البحر القديم.

تكثيف جهود رؤساء المدن

يأتي ذلك في ضوء تكثيف جهود رؤساء المراكز والمدن للمتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة جميع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا موسعًا مع رؤساء الأحياء ومسؤولي الإدارة العامة للحدائق والبساتين، لمناقشة مطالب المواطنين.

رفع مستوى الخدمة للمواطنين

وأكد الدكتور علي الشرابي، على تكثيف الجهد والسعي نحو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق كل حي، مشددا على أهمية العمل على إرضاء المواطن عن أداء الأجهزة التنفيذية التابعة لمدينة الأقصر، معربًا عن تقديره للعمال والموظفين الذين يقومون بأداء عملهم على الوجه الأمثل وبإخلاص.

الاهتمام بقطاعات بالزراعة والنظافة

وناقش الاجتماع عددا من الملفات الهامة المتعلقة بقطاعات النظافة والتجميل ورفع كفاءة مستوى الزراعات بالحدائق والبساتين وإزالة التعديات ورصف الطرق وإنارتها طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

جولة ميدانية بحي جنوب

وفي سياق متصل قام رئيس مدينة الأقصر بجولة ميدانية للمرور على أعمال الوردية الليلية بمنطقة حي جنوب لرفع كفاءة مستوى النظافة بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع.