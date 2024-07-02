الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حركة المحافظين 2024، من هما اللواءين أشرف الجندي وهشام أبو النصر المرشحين للإسكندرية وأسيوط؟

اللواء أشرف الجندي
اللواء أشرف الجندي المرشح لمنصب محافظ الإسكندرية
ads

حركة المحافظين، كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن ترشيح اللواء أشرف الجندي، لمنصب محافظ الإسكندرية، كما ترشح اللواء هشام أبو النصر المرشح لمنصب محافظ أسيوط، فمن هو أشرف الجندي؟، ومن هو هشام أبو النصر؟. 

اللواء أشرف الجندي 

من هو اللواء أشرف الجندي المرشح لمنصب محافظ الإسكندرية 

شغل اللواء أشرف الجندي عدة مناصب أمنية منذ تخرجه من كلية الشرطة، بدءًا من عمله بقطاع الجوازات والهجرة ثم انتقاله إلى مديرية أمن القاهرة.

وساهمت الجهود الأمنية في كشف العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، مثل عصابة مدينة نصر، ومذبحة الزمالك، وملابسات جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة بمدينة الرحاب.

كما تمكن من القبض على العديد من الخلايا الإجرامية وتحقيق رسالة الأمن والاستقرار بالعاصمة.

شغل اللواء أشرف الجندي العديد من المناصب ومن بينها ترقيته كنائب مدير البحث الجنائي بالقاهرة، ثم مديرًا للبحث الجنائي، ومدير أمن الإسكندرية في عام 2018، ومن ثم مدير أمن القاهرة في عام 2019.

واستمر في منصبه مديرا لأمن القاهرة حتى اليوم، وترشح لمنصب محافظ الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن الجندي في فترة  توليه مديرية أمن الإسكندرية، أشاد العديد من أهالي المدينة بقربه منهم وسعيه لحل المشاكل عبر المجالس العرفية، مما أكسبه لقب "جنرال الإسكندرية".

اللواء هشام أبو النصر 

من هو اللواء هشام أبو النصر المرشح لمنصب محافظ أسيوط

في يونيو 2022، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة الترقيات والتنقلات العامة لضباط الشرطة لعام 2023 وقرر وزير الداخلية تعيين  اللواء هشام أبو النصر في منصب مدير أمن الجيزة.. 

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

حركة المحافظين 2024، تغيير 17 محافظا

ومنذ ذلك التاريخ ويشغل منصب مدير أمن الجيزة، ونجح في فرض السيطرة الأمنية على المحافظة وتحقيق نجاحات ساهمت في تحقيق الاستقرار الأمنى. 
من هو اللواء هشام أبو النصر

وشغل اللواء هشام أبو النصر منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة قبل توليه منصب نائب مدير أمن القاهرة من يوليو 2019 وحتي يوليو 2020.

وشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق بدرجة مدير عام "حكمدار قطاع شرق القاهرة" خلال الفترة من يوليو 2020 وحتي تمت ترقيته مديرا لأمن مطروح.

ثم عين مدير أمن الجيزة، وصولا إلى الترشيح لمنصب محافظ أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حركة المحافظين المحافظين الجدد اللواء أشرف الجندى اللواء هشام ابو النصر محافظ الإسكندرية مديرية أمن القاهرة محافظة اسيوط

مواد متعلقة

تحرير 17 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق خلال 24 ساعة

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسكندرية

القبض على 6 عاطلين بتهمة تعاطى المخدرات فى السلام

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

حبس البلوجر روكى أحمد بتهمة التحريض على الفسق والفجور

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل زوجة الكابتن حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه

إلزام اليوتيوبر أحمد حسن بدفع 200 ألف جنيه تعويض لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات

وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة

الأكثر قراءة

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

اليوم، الوزراء والمحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

شيخ الأزهر يصل ماليزيا وسط استقبال رسمي مهيب (صور)

بيريرا يتحدى الجميع ويعين محمد الحنفي حكما لمباراة سيراميكا والإسماعيلي

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية