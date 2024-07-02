حركة المحافظين 2024، من هما اللواءين أشرف الجندي وهشام أبو النصر المرشحين للإسكندرية وأسيوط؟

حركة المحافظين، كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن ترشيح اللواء أشرف الجندي، لمنصب محافظ الإسكندرية، كما ترشح اللواء هشام أبو النصر المرشح لمنصب محافظ أسيوط، فمن هو أشرف الجندي؟، ومن هو هشام أبو النصر؟.

اللواء أشرف الجندي

من هو اللواء أشرف الجندي المرشح لمنصب محافظ الإسكندرية

شغل اللواء أشرف الجندي عدة مناصب أمنية منذ تخرجه من كلية الشرطة، بدءًا من عمله بقطاع الجوازات والهجرة ثم انتقاله إلى مديرية أمن القاهرة.

وساهمت الجهود الأمنية في كشف العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، مثل عصابة مدينة نصر، ومذبحة الزمالك، وملابسات جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة بمدينة الرحاب.

كما تمكن من القبض على العديد من الخلايا الإجرامية وتحقيق رسالة الأمن والاستقرار بالعاصمة.

شغل اللواء أشرف الجندي العديد من المناصب ومن بينها ترقيته كنائب مدير البحث الجنائي بالقاهرة، ثم مديرًا للبحث الجنائي، ومدير أمن الإسكندرية في عام 2018، ومن ثم مدير أمن القاهرة في عام 2019.

واستمر في منصبه مديرا لأمن القاهرة حتى اليوم، وترشح لمنصب محافظ الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن الجندي في فترة توليه مديرية أمن الإسكندرية، أشاد العديد من أهالي المدينة بقربه منهم وسعيه لحل المشاكل عبر المجالس العرفية، مما أكسبه لقب "جنرال الإسكندرية".

اللواء هشام أبو النصر

من هو اللواء هشام أبو النصر المرشح لمنصب محافظ أسيوط

في يونيو 2022، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة الترقيات والتنقلات العامة لضباط الشرطة لعام 2023 وقرر وزير الداخلية تعيين اللواء هشام أبو النصر في منصب مدير أمن الجيزة..

ومنذ ذلك التاريخ ويشغل منصب مدير أمن الجيزة، ونجح في فرض السيطرة الأمنية على المحافظة وتحقيق نجاحات ساهمت في تحقيق الاستقرار الأمنى.

من هو اللواء هشام أبو النصر

وشغل اللواء هشام أبو النصر منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة قبل توليه منصب نائب مدير أمن القاهرة من يوليو 2019 وحتي يوليو 2020.

وشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق بدرجة مدير عام "حكمدار قطاع شرق القاهرة" خلال الفترة من يوليو 2020 وحتي تمت ترقيته مديرا لأمن مطروح.

ثم عين مدير أمن الجيزة، وصولا إلى الترشيح لمنصب محافظ أسيوط.