الأربعاء 03 يوليو 2024
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خارج الحدود

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة بايدن بالزهايمر أو الخرف

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو
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قال البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن ليس مصابا بالزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف.

قدرة بايدن علي أداء مهامه كرئيس

وأكد البيت الأبيض: "لم نقم بإخفاء أي معلومات عن صحة الرئيس بايدن وقدرته على أداء مهامه".

وأضاف البيت الأبيض: "نتفهم دوافع القلق بشأن أداء الرئيس في المناظرة لكن له سجلا غير مسبوق في خدمة الشعب الأمريكي".

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