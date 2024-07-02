البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة بايدن بالزهايمر أو الخرف

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن ليس مصابا بالزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف.

قدرة بايدن علي أداء مهامه كرئيس

وأكد البيت الأبيض: "لم نقم بإخفاء أي معلومات عن صحة الرئيس بايدن وقدرته على أداء مهامه".

وأضاف البيت الأبيض: "نتفهم دوافع القلق بشأن أداء الرئيس في المناظرة لكن له سجلا غير مسبوق في خدمة الشعب الأمريكي".