بلدية المحلة "الجريح" يواجه مودرن سبورت "المنتشي" في الدوري الممتاز

يستعد فريق بلدية المحلة لمواجهة نظيره مودرن سبورت “ مودرن فيوتشر سابقا ” اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بـ استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

مباراة بلدية الملحة ومودرن سبورت

ويدخل فريق بلدية المحلة المباراة رافعا شعارلا بديل عن الفوز بسبب سوء النتائج التي يعاني منها النادي خلال المباريات الأخيرة في الدوري الممتاز حيث لم ينجح في الفوز في أخر 10 لقاءات بواقع الخسارة في 9 مباريات والتعادل في لقاء وحيد.

ويسعي مودرن سبورت لمواصله الانتصارات أمام بلدية المحلة لتحسين وضعه بجدول ترتيب الدوري، وكان الفريق حقق الفوزعلي الجونة في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابقة.

فيوتشر يظهر بالأسم الجديد للنادي

ومن المقرر أن يظهر فريق مودرن فيوتشر بداية من مباراة اليوم باللوجو والأسم الجديد لنادي مودرن سبورت بعدما أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور وليد دعبس تحويل اسم النادي بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 117 في 27 مايو 2024.

حكام مباراة بلدية الملحة ومودرن سبورت

حكم ساحة: أحمد حمدي

ومساعد أول: أسامة عبد اللطيف

مساعد ثاني: محمد محمود لطفي

وحكم رابع: محمد الغازي

وحكم VAR: عمرو الشناوي

حكم VAR مساعد: عمرو عابدين

حكام مباراة بلدية الملحة ومودرن سبورت، فيتو

ترتيب مودرن سبورت في الدوري

ويحتل مودرن سبورت المركز السادس في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 28 هدفًا واستقبلت شباكهم 20.

ترتيب بلدية المحلة في الدوري

ويتواجد بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من خوض 26 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 16 مباراة وسجل 24 هدفا واهتزت شباكه 53 مرة.