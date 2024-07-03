توفيق السيد: اتحاد الكرة يدرس تعيين سمير عثمان وعبد الرؤوف لإدارة لجنة الحكام

لجنة الحكام، أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن احتساب ركلة جزاء إنبي ضد المقاولون العرب قرار صحيح من جانب حكم المباراة، ومحمد الصباحي حكم الفيديو من العناصر المميزة، وكنت أتمنى وجوده في الملعب.

وقال السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مدافع المقاولون تدخل بتهور شديد ضد لاعب إنبي، والكرة ركلة جزاء صحيحة".

رحيل بيريرا مسألة وقت

وأضاف: "وجود عزب حجاج اضافة جيدة للجنة الحكام وهو قادر على ادارة اللجنة جيدًا.. وفيتور بيريرا أصبح يدرك بأنه سيرحل وأصبح "يلخبط" كل شيء، وكنت أتمنى إعلان رحيله حاليًّا وترك اللجنة لأي شخص آخر قادر على إدارتها".

وواصل: "التعيينات فيها لغط كثير جدًّا خلال الفترة الماضية، ومحمد فاروق يجب أن يكون له دور قوي وكان لديه تأثير قوي في فترة سابقة، ولا أعرف وضعه حاليا مع بيريرا".

وأكمل: "هل من رحلوا عن لجنة الحكام كانوا مؤثرين، فهم لم يكونوا مسؤولين عن الممتاز، بل بطولات أخرى مثل دوري القطاعات والكرة النسائية وأدوا مهمتهم على أكمل وجه، كان يجب أن يتم إعلان رحيلهم لأن الموسم انتهى بالنسبة لهم".

الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف، فيتو

حقيقة تدخل عصام عبد الفتاح في قرارات لجنة الحكام

وزاد: "من العيب الحديث عن تدخل عصام عبدالفتاح في أي شئ يخص التحكيم، ولم أراه منذ فترة طويلة جدًا، وما تردد من أحد الإعلاميين بتدخل عبدالفتاح أمر غير صحيح، وهو كلام لا يعقل مطلقا".

وأكد توفيق السيد أنه كان يتمنى الابتعاد عن أي مشاحنات حاليا وعصام عبدالفتاح قيمة كبيرة لكنه أحيانا يندفع في حديثه وهو قيمة كبيرة ومحاضر في الكاف والفيفا، ومارك كلاتنبرج كان شخص جيد ولم يكن متفرغًا وهو الأزمة التي عجلت برحيله عن لجنة الحكام.

عثمان وعبد الرؤوف الأنسب

وتابع: "لو تواجد سمير عثمان وياسر عبدالرؤوف في اللجنة القادمة لإدارة ملف الحكام، سيكون هناك طفرة جيدة، والثنائي لديهم توافق مع كل الأندية، وسمعت أن الثنائي قد يتواجدان بنسبة كبيرة وفقا لما علمته، ولا يجب الاختيار بينهما، الأفضل وجود الثنائي معًا".

وأضاف: "اتوقع نجاح ياسر عبد الرؤوف وسمير عثمان، والنجاح مبني على شخصية الثنائي وهم الأنسب حاليًّا".

عصام عبد الفتاح لن يعود

وتابع: "عصام عبدالفتاح تأثر بالتأكيد بخلافه مع النادي الأهلي وهو أكد في تصريحاته مؤخرا بأنه لن يعود للجنة الحكام مجددًا، وفي الوقت الحالي هو مستبعد تمامًا أيضًا من الترشيحات بسبب تلك الخلافات، وهذا أمر لا يقلل منه فهو له تاريخ كبير".

وأتم: "الأندية الشعبية على مستوى العالم وليس في مصر فقط أي خطأ تحكيمي يكون ضدهم فأن الصدام يكون مع التحكيم قويًا.. والأزمة مع الأهلي والزمالك دائما تكون صعبة، كل الأندية تستحق الاحترام لان كل نادي يبحث عن حقوقه بالطرق الشرعية".