الأربعاء 03 يوليو 2024
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سياسة

ما هو المطلوب من الحكومة الجديدة؟ رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب يجيب (فيديو)

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فيتو
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الحكومة الجديدة، قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب: "ننتظر من التشكيل الجديد للحكومة والمحافظين أن يكون عملهم جديدا فعلا وليس قولا، لأننا بحاجة إلى الوقوف على المشكلات التي نعاني منها في ظل مرحلة اقتصادية شديدة الصعوبة".

سياسات داخلية وراء الأزمة الاقتصادية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الأزمة الاقتصادية التي نعيشها ليست وليدة اللحظة وليست بسبب ظروف خارجية فقط، ولكن هناك سياسات داخلية أدت بنا إلى هذا الحال".

 

 

روشتة نجاح الحكومة الجديدة 

وتابع: "يجب على الوزراء والمحافظين الجدد معرفة كيفية حل المشكلات السابقة وعدم تكرارها ومراجعة الأولويات وإعادة النظر في كل أولويات الصرف  وكيفية ترشيد الإنفاق بصورة حقيقية، وإعادة التفاوض لجدولة الديون لا سيما وأن الموازنة معظمها سداد ديون وفوائد".

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الوزراء الراحلون عن الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

دعم الجهات الرقابية لدور الحكومة الجديدة

وأكمل: "على الحكومة الجديدة أن تعي بأن عملها بدون دعم الجهات الرقابية لن يحدث أي نجاح، والرقابة خير من العلاج، ووضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ في التعليم والصحة وباقي الملفات الأخرى، وأن التنسيق بين الوزراء أمر مهم".

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