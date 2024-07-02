تعرف على شريف الشربيني المرشح لحقيبة الإسكان

كشفت مصادر مطلعة عن ترشح المهندس شريف الشربيني للإسكان خلفا للمهندس عاصم الجزار.

وتنقل شريف الشربيني فى عدد من المناصب بـهيئة المجتمعات العمرانية، وكان آخرها رئيسا لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة وحقق نجاحات ملحوظة في تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية.

رئاسة جهاز العاصمة الإدارية

و تولى شريف الشربيني رئاسة جهاز العاصمة الإدارية منذ عام 2021، والشربيني حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام 2005، وعمل فى إدارات المرافق والتصميمات فى هيئة المجتمعات العمرانية، وشغل منصب رئيس جهاز الشروق بين 2018 و2019 ورئيس جهاز بدر ومدير مركز المعلومات فى هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر فى 2019.

وفي السياق، أكد مصدر حكومى أنه تمت الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

وأكد المصدر أن حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء في مقدمة الوزارات التى ستشهد تغييرا.

تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية

كما أكد المصدر أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.