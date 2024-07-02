جهاز مدينة 6 أكتوبر يدشن مبادرة "أكتوبر بلا أمية"

دشن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، اليوم، مبادرة "أكتوبر بلا أمية" بقاعة المؤتمرات بحضور المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، الدكتور محمد فوزي رئيس مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر، الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب.

نُفذت المبادرة بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر والجامعات الخاصة بها وبالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمختصة بتنظيم فصول محو الأمية وجمعيات المجتمع المدني؛ انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030 وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار حياة كريمة بلا أمية وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030.

استهل المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، كلمته بالترحيب بالضيوف، وقال: "إن الحرب على الأمية ليست مسئولية الجهات وحدها بل مسئولية الجميع بأكمله لذا نعلن اليوم تدشين مبادرة “أكتوبر بلا أمية”.

وأكد على أن الأمية تعد قضية وطن،لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، وتعوق عمليات التنمية المستدامة، وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة وبوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر.

وأضاف "النجار" أنه تم توفير الفصول ودعوة المشاركين لمحو أميتهم، حيث أقبل نحو أكثر من مائة أمي للمشاركة في المبادرة وتم توفير عدد ٧ فصول بالإدارات الصحية والجمعيات بمناطق مختلفة بالمدينة تيسيرا على المشاركين، مشيرا إلى أن مدة المبادرة ٣ أشهر تنتهي بامتحان المشاركين من قبل إدارة تعليم الكبار للحصول على شهادة محو الأمية.

أوضح الدكتور محمد فوزي رئيس مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر، أن المبادرة تعد من المبادرات الهامة لأبناء المدينة للارتقاء بهم ومن ضمن مهام المجلس رصد مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

تحسين جودة حياة المواطنين

فيما قالت الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ريهام، إن مؤسسات المجتمع المدني لها دور هام وفعال في التعاون مع المؤسسات الحكومية لتحسين جودة حياة المواطنين.

أكد الدكتور حسن عجوة عميد كلية التربية جامعة ٦ أكتوبر، على أن الجامعة على أتم الاستعداد للتعاون من خلال أبنائها الطلاب لجعل مدينة أكتوبر خالية من الأمية.

أكدت الدكتورة رحاب عبدالمنعم عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، أن الكلية لم تتوانَ عن المشاركة في المبادرة إيمانا منها بأهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة وتغرسه فى طلابها متطلعة إلى إطلاق المزيد من المبادرات التي تخدم المواطنين.

من جانبه، قدم الدكتور محمود كاروره عضو مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر، الشكر لكل من ساهم وقدم يد العون من مؤسسات وجمعيات أهل وجامعات، مشيدا بالدور الهام الذي قامت به منال السعيد مشرف نوادي المرأة ومنسق الجمعيات الأهلية بالإدارة الصحية ومسئول إدارة محو الأمية وتعليم الكبار.

اختتمت الدكتورة إيمان عاطف مسئول الوعي المجتمعي بجهاز مدينة ٦ أكتوبر، جلسة إطلاق المبادرة بشرح خطواتها، حيث أوضحت أنه تم فتح عدد ٧ فصول وتقدم للمشاركة أكثر من مائة أمي وأن عدد الطلاب المتطوعين خمسون طالبا من جامعة ٦ أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لافتة إلى أن المتطوعين سيتلقون تدريبا على أيدي المتخصصين من إدارة محو الأمية قبل البدء في المبادرة.