بتكلفة 335 مليون جنيه، تطوير 574 مجمعا استهلاكيا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها انتهت من تطوير مشروع المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

وأوضحت أنه تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأشارت إلى أن إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية بلغت 335.4 مليون جنيه.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يوليو

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر يوليو الجاري، وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

صرف السلع التموينية لشهر يوليو

وبدأت مخازن شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى صرف استعاضات السلع لما يقارب من 40 ألف منفذ تموينى متنوع ما بين بدال تموينى ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، وذلك وفقا المنظومة صرف السلع التموينية الجديدة.

وتبدأ وزارة التموين في تطبيق نظام استعاضة جديدة خاص بالبدالين التموينيين، تهدف منه لإحكام السيطرة على السلع التموينية، ومعرفة ما يتم صرفه من جانب التجار، والتأكد من وصول تلك السلع المدعمة إلى أصحاب البطاقات، وعدم تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.

إحكام السيطرة على السلع التموينية

ويهدف النظام الجديد لصرف السلع التموينية لإحكام السيطرة على السلع التموينية والربط ما بين سلاسل الإمداد الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، لصرف السلع التى يرغبها حاملو البطاقات التموينية من خلال تعامل البقال التموينى مع المخزن مباشرة،

وأشارت وزارة التموين إلى أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تصرف لمنافذ التموين 30 سلعة متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الإستراتيجية

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ 4.2 شهر والزيت 5.3 شهر والسكر 5.4 شهر.

واكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابته وليس فيها أي تغيير خلال شهر يوليو الجاري.