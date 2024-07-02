السيسي يهنئ نظيره الموريتاني هاتفيًا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، لتقديم التهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترته رئاسته الجديدة، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك، لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين، وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، وكذا في ضوء الرئاسة الموريتانية الحالية للاتحاد الأفريقي.

‎ومن جانبه، ثمن الرئيس الموريتانى اللفتة الكريمة من الرئيس، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، وكذلك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية في ضوء الرئاسة الموريتانية للاتحاد الأفريقي، ودور مصر البارز على الساحة الأفريقية.

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