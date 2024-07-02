10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

يؤدي الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجديد – غدا الأربعاء - اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية لتولي حقيبة وزارة التموين خلفا للدكتور علي المصيلحي.

وشغل الدكتور شريف فاروق رئاسة الهيئة القومية للبريد لعدة سنوات، نجح من خلالها فى تطوير منظومة مكاتب البريد وإحداث طفرة كبيرة فى الخدمات التى تقدمها حاليا الهيئة للمواطنين.

وإليكم أبرز المعلومات والخبرات التي يمتلكها وزير التموين الجديد:

حصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراة فى إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

يمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 30 عاما فى العمل العام والإدارة.

ساهم في إعادة هيكلة العديد من البنوك والمؤسسات المالية.

ساهم في تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى.

عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017.

عمل في البنك الوطنى للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبو ظبى الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007.

عمل فى البنك المصرى الأمريكى – القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

الراحلون عن الحكومة الجديدة 2024

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

الدكتور على مصيلحي وزير التموين

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتور محمد معيط وزير المالية

المستشار عمرو مروان وزير العدل

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

المهندس طارق الملا وزير البترول

السيد القصير وزير الزراعة

السفير سامح شكري وزير الخارجية

الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

السفير سها جندي وزير الهجرة

وأكد مصدر حكومى أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

كما أكد المصدر أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل ويشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.