أردوغان يستنكر الهجمات على ممتلكات السوريين في قيصري

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن استنكاره لحملة الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم بولاية قيصري التركية.

وأضاف أردغان، بحسب وكالة الأناضول، أن حرق بيوت الناس وإضرام النار في الشوارع “أمر غير مقبول”، بغض النظر عن هوية من يقومون بذلك، مؤكدا أن الأحداث “المحزنة” التي تسببت بها “مجموعة صغيرة” في قيصري أمس، ترجع إلى “الخطاب المسموم للمعارضة”، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.

قيصري تركيا، فيتو

أردوغان تحقيق مكاسب سياسة عن طريق الكراهية يعتبر عجز

وتابع أردوغان أن تحقيق أي هدف غير ممكن من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع، معتبرًا أن اللجوء لخطاب الكراهية من أجل تحقيق مكاسب سياسية “عجز بالنسبة لنا”، حسب وصفه.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اعتقال 67 شخصًا، على خلفية الاعتداءات التي أدت إلى تحطيم وإحراق محال تجارية وسيارات السوريين في قيصري.

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