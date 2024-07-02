اعتقال 474 شخصًا في تركيا بعد أعمال عنف ضد السوريين

أوقفت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، 474 شخصا بعد أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا، إثر إتهام سوري بالتحرش بطفلة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة اكس إنه تم توقيف 474 شخصا بعد الأعمال الاستفزازية التي نفذت ضد سوريين في تركيا.

وأكد الوزير التركي أن الذين يدبرون هذه المؤامرات ضد الدولة والشعب سوف يواجهون العواقب التي يستحقونها.

أعمال عنف ضد السوريين في قيصري

كما وجه وزير الداخلية التركية نداء للمواطنين قائلا «أيها المواطنون الأعزاء؛ دعونا لا نستجيب للاستفزازات. لنتصرف بتعقل. لا نرتكب جرائم بإلحاق الضرر بالأشخاص والبيئة والممتلكات بطرق غير قانونية. دولتنا قوية. وسيواجه من يدبر هذه المؤامرات ضد دولتنا وشعبنا العواقب التي يستحقونها».

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري، بوسط تركيا، بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بفتاة قاصر.