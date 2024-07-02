المعمل الجنائي يفحص حريق مركز بحوث النباتات بالدقي

انتقل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة لفحص حريق شب اليوم الثلاثاء داخل مركز بحوث النباتات التابع لوزارة الزراعة بشارع نادي الصيد بمنطقة الدقي، لمعاينة وفحص آثار الحريق للوقوف على أسباب حدوثه وذلك فور أن انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث عقب تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالحادث

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـخمس من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، ونجحت في السيطرة علي الحريق وعدم امتداده إلى الأماكن المجاورة، وقد كشفت التحريات الأولية أن سبب الخسائر تتمثل في حريق بعض أشجار داخل المبنى وأن السبب وراء اندلاع الحريق ماس كهربائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "يحتوى على مقاطع فيديو تؤكد نشاطه الآثم").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية