التحقيق مع البلوجر روكي بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة الجديدة

تباشر الإدارة العامة لمباحث الآداب ، التحقيق مع البلوجر رقية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد التي قبض عليها بدائرة قسم القاهرة الجديدة بقرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.



ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر روكي أحمد وجار إحالتها للنيابة العامة التحقيقات.