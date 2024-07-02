الأربعاء 03 يوليو 2024
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سياسة

برلماني يكشف أسباب تأجيل مناقشات مشروع قانون العمل الجديد

مناقشة قانون العمل
مناقشة قانون العمل بنقابة الصحفيين، فيتو
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أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد تم مناقشته لفترة طويلة ووصل مجلس النواب مؤخرا ولكن تم تأجيله لحين عقد جلسات استماع حوله مع المعنيين من الوزارات واتحادات العمال وغيرهم.

تأجيل مناقشات قانون العمل 

وأضاف: وصلنا إلى ٦٩ مادة من المناقشات بها اعتراضات وخلافات "ثلث مواد القانون" بما منع عرضه على الجلسة العامة لحين مراجعته وحل الخلافات به.

حقوق العمال في الدستور 

وأكد أن الدستور المصري تضمن مواد تحافظ على حقوق العمال وحمايتهم من مخاطر العمل وحظر فصلهم تعسفيا، معلقا: للأسف أغلبها لا يتم تطبيقه.

وأضاف: نحتاج إلى قانون قابل للتنفيذ على أرض الواقع، لكن للأسف جلسات الحوار التي تعقدها وزارة العمل لا يتم دعوة النقابات وأصحاب الشأن لحضورها، بما يمثل إخلالا بقواعد الحوار، مبديا استعداده لنقل توصيات المائدة خلال المناقشات.

مناقشة مشروع العمل بالقانون الجديد 

ونظمت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة، حول "مشروع قانون العمل الجديد" تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل".  

شارك فى المائدة المستديرة الدكتور أحمد حسن برعى وزير العمل الأسبق، والمهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وكمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادى إلهامي الميرغني، والزميل النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، وممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين، وعدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل،

وتدور محاور النقاش حول مشروع القانون، وأثره على الصحفيين، وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين باعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل فى مختلف المؤسسات الصحفية.

كما ناقشت المائدة المستديرة عددًا من النقاط حول فلسفة مشروع قانون العمل، ومراحل تطور المشروع، والطبعات المختلفة للمشروع، والحق فى العمل والأجر العادل، وأوضاع النساء والمرأة العاملة والتنظيم والمفاوضة، وكيف يمكن الخروج بقانون عمل عادل؟.

وتستهدف المائدة، التى تأتى ضمن فعاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين وضع تصور حول مطالب الصحفيين من القانون الجديد حال إقراره.

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مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بنقابة الصحفيين مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد

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