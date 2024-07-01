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رياضة

بيراميدز يصل الإسكندرية لمواجهة سموحة (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو
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وصل فريق نادي بيراميدز إلى مدينة الإسكندرية لخوض مباراة سموحة المقرر إعادة الجزء المتبقي منها غدا الثلاثاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق السماوي قد غادر القاهرة متجها للإسكندرية بعدما اختتم تدريباته بالدفاع الجوي للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة الغد.

 

إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

وأعلنت رابطة الأندية قرارها الرسمي في مباراة بيراميدز وسموحة التي تم إلغاؤها بسبب حريق استاد الإسكندرية في الدوري المصري اثناء المباراة الجمعة الماضي.

وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة غدا الثلاثاء من حيث توقفت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بنفس القرارات الإدارية التي كانت في المباراة حيث يخوض سموحة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الهاني سليمان.

 

وأبدى مسئولو نادي بيراميدز غضبهم الشديد من قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة بيراميدز وسموحة، التي قرر حكم المباراة إلغاءها بسبب اندلاع حريق بغرفة المحولات الكهربائية في إستاد الإسكندرية الذي استضاف اللقاء.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن فريقه يستحق نقاط المباراة باعتباره فائزا بثنائية نظيفة حسب اللائحة وليس إعادة الجزء المتبقي من المباراة..

 اندلاع حريق باستاد الإسكندرية

وتوقفت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بعد اندلاع حريق بـ استاد الإسكندرية، حيث ملأ الدخان أجواء الملعب، واشتعلت النيران بكابلات المقصورة الرئيسية للملعب.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة. 

إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة

وقرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد اندلاع حريق باستاد الإسكندرية.

واستمر توقف المباراة ٣٨ دقيقة، وأخطر أمن استاد الإسكندرية محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق. 

وأدى ماس كهربائي بغرفة التحكم إلى اندلاع حريق بغرفة التحكم.

 

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