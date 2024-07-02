من حيث توقفت، استكمال مباراة بيراميدز وسموحة اليوم بالدوري المصري

مباراة بيراميدز وسموحة، تستكمل اليوم الثلاثاء مباراة فريق نادي بيراميدز ونظيره سموحة والمقرر استكمال الجزء المتبقي منها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب، ضمن لقاءات الجولة 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

وأعلنت رابطة الأندية قرارها الرسمي بشأن مباراة بيراميدز وسموحة التي تم إلغاؤها بسبب حريق غرفة التحكم الرئيسية باستاد الإسكندرية في الدوري المصري اثناء المباراة الجمعة الماضي.

إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة اليوم الثلاثاء من حيث توقفت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بنفس القرارات الإدارية التي كانت في المباراة حيث يخوض سموحة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الهاني سليمان والنتيجة التي كانت عليها بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدم حسام حسن لسموحة وتعادل فيستون ماييلى لبيراميدز، وحصل الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى على الكارت الأحمر، وبالتالى سموحة سيتكمل المباراة بـ10 لاعبين فقط.

ترتيب سموحة وبيراميدز بالدوري

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز فى الصدارة برصيد 62 نقطة جمعها من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو الفريق السماوى 43 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

وأبدى مسئولو نادي بيراميدز غضبهم الشديد من قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن اعادةّ مباراة بيراميدز وسموحة، التي قرر حكم المباراة إلغاءها بسبب اندلاع حريق بغرفة المحولات الكهربائية في إستاد الإسكندرية الذي استضاف اللقاء.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن فريقه يستحق نقاط المباراة باعتباره فائزا بثنائية نظيفة حسب اللائحة وليس إعادة الجزء المتبقي من المباراة..

اندلاع حريق باستاد الإسكندرية

وتوقفت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بعد اندلاع حريق بـ استاد الإسكندرية، حيث ملأ الدخان أجواء الملعب، واشتعلت النيران بكابلات غرفة التحكم بالمقصورة الرئيسية للملعب.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة.

إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة

وقرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد اندلاع حريق باستاد الإسكندرية.

واستمر توقف المباراة ٣٨ دقيقة، وأخطر أمن استاد الإسكندرية محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق.

وأدى ماس كهربائي بغرفة التحكم إلى اندلاع حريق بغرفة الفار ايضا.