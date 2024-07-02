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رياضة

ماييلي والشيبي يقودان بيراميدز بمواجهة سموحة في الدوري المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

مباراة بيراميدز وسموحة، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريق لمواجهة نظيره سموحة في المباراة المقرر استكمال الجزء المتبقي منها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب، ضمن لقاءات الجولة 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل بيراميدز بمواجهة سموحة

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - إبراهيم عادل -  فخري لاكاي
خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال- أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - محمود صابر

 

 

 

ترتيب سموحة وبيراميدز بالدوري 

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز فى الصدارة برصيد 62 نقطة جمعها من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو الفريق السماوى 43 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

وأعلنت رابطة الأندية قرارها الرسمي بشأن مباراة بيراميدز وسموحة التي تم إلغاؤها بسبب حريق في غرفة التحكم الرئيسية باستاد الإسكندرية أثناء إقامة المباراة الجمعة الماضي.

وتوقفت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بعد اندلاع حريق بـ استاد الإسكندرية، حيث ملأ الدخان أجواء الملعب، واشتعلت النيران بكابلات غرفة التحكم بالمقصورة الرئيسية للملعب.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة وأدى ماس كهربائي بغرفة التحكم إلى اندلاع حريق بغرفة الفار أيضا.

إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة

وقرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد اندلاع حريق باستاد الإسكندرية.

واستمر توقف المباراة ٣٨ دقيقة، وأخطر أمن استاد الإسكندرية محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق.

إعادة المتبقي من مباراة بيراميدز وسموحة 

وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة اليوم الثلاثاء من حيث توقفت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بنفس القرارات الإدارية التي كانت في المباراة حيث يخوض سموحة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الهاني سليمان والنتيجة التي كانت عليها بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدم حسام حسن لسموحة وتعادل فيستون ماييلى لبيراميدز، وحصل الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى على الكارت الأحمر، وبالتالى سموحة سيتكمل المباراة بـ10 لاعبين فقط.

رفض بيراميدز قرار الرابطة

وأبدى مسئولو نادي بيراميدز غضبهم الشديد من قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن اعادةّ مباراة بيراميدز وسموحة، التي قرر حكم المباراة إلغاءها بسبب اندلاع حريق بغرفة المحولات الكهربائية في إستاد الإسكندرية الذي استضاف اللقاء.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن فريقه يستحق نقاط المباراة باعتباره فائزا بثنائية نظيفة حسب اللائحة وليس إعادة الجزء المتبقي من المباراة.

من حيث توقفت، استكمال مباراة بيراميدز وسموحة اليوم بالدوري المصري

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